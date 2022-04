Le design du OnePlus Ace est officiel, SFR revoit ses prix à la hausse, le récap

Le OnePlus Ace est à nouveau apparu sur la toile. Cette fois, la marque chinoise révèle le design du smartphone et son nouveau bloc photo en triangle. En parallèle, SFR a encore revu ses prix à la hausse. Enfin, certains chanceux ont à nouveau droit au stockage illimité sur Google Photos.

Trop occupé à regarder la nouvelle saison muy caliente d'Elite sur Netflix, ou à découvrir le 3e épisode de Moon Knight sur Disney+, vous n'avez pas trouvé le temps de suivre l'actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous résume tout ce qu'il s'est passé hier.

Voici à quoi ressemble le OnePlus Ace

OnePlus vient de lever le voile sur le design de son OnePlus Ace. Sur une photo officielle publiée par la marque chinoise, on aperçoit la face arrière du téléphone. Sur ce modèle, OnePlus opte pour un dos tout de verre composé de deux textures différentes. Le bloc photo se résume à trois capteurs positionnés en forme de triangle. En France, le smartphone pourrait arriver sur le marché sous un autre nom. Il serait baptisé OnePlus Nord 3.

Le OnePlus Ace se dévoile en images avec un nouveau design

SFR augmente le prix des forfaits RED mais il est possible de refuser

Les abonnés RED by SFR ont reçu un mail annonçant une hausse de l’abonnement de 3 € supplémentaires par mois. Sans surprise, l'opérateur au carré rouge permet aux abonnés récalcitrants de refuser cette hausse. Pour ça, il suffit de vous rendre sur le site indiqué à la fin du mail et suivre les instructions à l'écran. Attention, SFR vous donne 4 mois pour vous faire entendre.

SFR augmente encore discrètement les prix des forfaits RED, voici comment refuser

Le stockage illimité est réservé est certaines personnes

Le stockage illimité sur Google Photos a été abandonné en juin 2021. Mais, dès le 26 avril, les abonnés de l’opérateur américain T-Mobile pourront souscrire à une option qui inclus 2 To d'espace de stockage Google One et un stockage illimité en résolution originale dans Google Photos. Ce service est facturé pour 15 dollars de plus par mois.

Le stockage illimité de Google Photos est de retour, mais pas pour tout le monde