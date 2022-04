Les AirPods sont compliqués à revendre, Android 12 se déploie lentement, le récap

La revente d'AirPods est un véritable enfer. L'application Localiser d'Apple complique en effet la tâche des experts du reconditionnement. En parallèle, on apprend qu'Android 12 n'est pas parvenu à séduire les usagers. Enfin, Netflix a publié la bande-annonce ultime de Stranger Things saison 4. On fait le point.

Trop occupé à regarder la nouvelle saison d'Elite sur Netflix, ou à découvrir le dernier épisode de Moon Knight sur Disney+, vous n'avez pas trouvé le temps de suivre l'actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous résume tout ce qu'il s'est passé hier.

L'application Localiser complique la vie des revendeurs d'AirPods

L'intégration des AirPods à l'appli Localiser complique grandement la vie des revendeurs. Un des reconditionneurs qui opère pour Walmart et pour d'autres détaillants a été obligé de suspendre les ventes de 30 000 AirPods. Cette décision a été prise à cause de l'application Localiser. Cette app, intégrée aux iPhone et iPad, pousse un message d'erreur à s'afficher sur Localiser du type “AirPods Mismatch” ou Synchronisation manquée. En effet, l'ancien propriétaire des écouteurs oublie parfois de dissocier ses AirPods de son identifiant Apple.

Découvrez la répartition des mises à jour Android

Seuls 2,6 % des utilisateurs d'un smartphone Android ont migré vers Android 12, révèle un sondage mené par Uptodown, un store alternatif à Google Play Store. C'est le 5ème OS le plus populaire du sondage. C’est Android 11 qui décroche la première place avec 29,5 % des usagers. Il est suivi par Android 10 (25,2 %), puis par Android 9 (11,5 %), puis par Oreo, la version 8.1 d’Android (11 %).

Netflix dévoile la nouvelle bande-annonce de Stranger Things saison 4

Netflix a mis en ligne une nouvelle bande-annonce consacrée à la saison 4 de Stranger Things. On y découvre des héros devenus adolescents, desnouvelles créatures du monde à l'envers, de mystérieux agents du gouvernement et la banlieue américaine où les familles Joyce et Byers ont déménagé. Enfin, on aperçoit le shérif Hopper, prisonnier des Russes depuis la fin de la saison 3.

