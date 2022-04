Google Photos : le stockage illimité est de retour, mais pas pour tout le monde

Cela fait maintenant plusieurs mois que Google avait mis fin au stockage illimité de photos sur Google Photos, une fonctionnalité qui était pourtant très appréciée par la communauté Android. Celle-ci fait aujourd’hui son retour, mais pas pour tout le monde.

Abandonné depuis le 1er juin 2021, le stockage illimité sur Google Photos permettait aux utilisateurs de smartphones Android de ne pas avoir à se préoccuper de leurs sauvegardes, puisque tout était enregistré dans le cloud de manière illimitée. Cependant, depuis cette date, les utilisateurs ont dû se tourner vers d’autres options pour sauvegarder leurs photos, dont notamment Google One. Récemment, c’est WhatsApp qui a également abandonné son système de stockage illimité pour les sauvegardes.

Google One vous offre du stockage dans le cloud pour un tarif assez compétitif, puisqu’il propose 200 Go pour 2,99 euros par mois, 2 To pour 9,99 euros, 10 To pour 99,99 euros et 20 To pour 199,99 euros. Pour le plus grand plaisir de certains utilisateurs, Google vient de décider d’inclure son abonnement de stockage sur les forfaits d’un opérateur mobile.

T-Mobile est le premier à proposer du stockage illimité sur Google Photos

À partir du 26 avril, les clients de l’opérateur américain T-Mobile pourront souscrire à une option comprenant deux téraoctets d'espace de stockage Google One et un stockage illimité en résolution originale dans Google Photos pour 15 dollars de plus par mois. Le plan Google One existant de deux téraoctets, ouvert à tous, coûte 10 dollars par mois, ce qui signifie que le stockage illimité de photos en plus ne vous coûtera que cinq dollars supplémentaires.

Alors que de nombreuses personnes auront plus qu'assez d'espace pour leurs photos et leurs vidéos avec 2 To, certains passionnés peuvent avoir besoin de plus, surtout s'ils prennent beaucoup de photos ou de vidéos sur les smartphones Android les plus haut de gamme. En effet, les vidéos en 8K pour les photos en 108 MP peuvent rapidement saturer votre espace de stockage.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand cette nouvelle option sera déployée sur les forfaits de T-Mobile, mais elle devrait arriver « bientôt », selon l’opérateur. On espère que Google ne se contentera pas de son partenariat avec T-Mobile et permettra également à d’autres opérateurs d’en profiter.

Source : T-mobile