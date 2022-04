Certains smartphones Android surchauffent, Spotify victime d’un bug, le récap

Certains smartphones Android récents souffrent d'un problème de surchauffe récurrent. La défaillance serait provoquée par l'architecture ARM des SoC. En parallèle, l'application Android de Spotify a rencontré un bug agaçant. Enfin, les vendeurs tiers sur Amazon risquent de devoir augmenter leurs prix dans un avenir proche. On fait le point.

Trop occupé à regarder la nouvelle saison d'Elite, la série espagnole sans tabou, sur Netflix, ou à découvrir le 3e épisode épique de Moon Knight sur Disney+, vous n'avez pas trouvé le temps de suivre l'actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous résume tout ce qu'il s'est passé hier.

Les nouveaux smartphones Android se mettent à surchauffer

De nombreux smartphones Android récents souffrent de problèmes de surchauffe. D'après les analystes du secteur, l'architecture ARM utilisée sur tous les SoC serait à l'origine de gros soucis de performances. Les SoC conçus par Samsung, Mediatek et Qualcomm serait tous concernés. Contrairement aux iPhone d'Apple, les smartphones Android ne bénéficieraient pas d'une optimisation logicielle assez pointue pour camoufler la défaillance.

Spotify sur Android rencontre un gros bug

Les utilisateurs de Spotify ayant investi dans un smartphone Android rencontrent d'importants dysfonctionnements. D'après les témoignages, le lecteur a complètement disparu. En cliquant sur une chanson et un podcast, la lecture se lance, mais sans la barre du lecteur en bas de l'écran. Le lecteur est également absent des notifications. Les Samsung Galaxy et téléphones OnePlus sont particulièrement touchés par ce bug très ennuyant.

Amazon applique une nouvelle taxe face à l'inflation

Amazon vient d'annoncer la mise en place d'une surtaxe “Carburant et inflation” de 5%. Cette nouvelle commission s'appliquera aux vendeurs tiers américains qui s'appuient sur les services de traitement de commandes et de livraison de l'entreprise de Jeff Bezos. Les vendeurs risquent d'augmenter leurs prix pour absorber les frais imposés. Il est possible que la même chose soit appliquée dans d'autres pays. Des milliers de produits pourraient coûter plus chers très rapidement.

