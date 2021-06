Windows 11 est de sortie, le processeur de la Switch Pro se dévoile, le récap de la semaine

Le contrôle technique pour les motos deviendra probablement obligatoire en 2023, Squeezie s'est fait bannir de YouTube avant de retrouver sa chaîne, on connaît le processeur de la Switch Pro, c'est le récap de la semaine !

Malheureusement pour certains, les règlements s’appliquent à tout un chacun. Squeezie en fait l’expérience en perdant le contrôle de sa chaîne YouTube pendant quelques jours, suite à l’utilisation d’une vidéo violente. Les motards également devront se plier aux mesures gouvernementales, qui leur imposeront le contrôle technique en 2023. Côté fuite, on a aussi été plutôt servi, entre le processeur de la Switch Pro qui se dévoile et la taille d’écran des Galaxy S22 qui font surface. Enfin, bonne nouvelle : les utilisateurs d’anciennes versions de Windows pourront migrer gratuitement sur Windows 11.

Le contrôle technique pour moto, c'est pour 2023

Le feuilleton dure depuis plusieurs mois. Après une première date annoncée pour le 1er juillet 2022, puis un report à cause de la pandémie de COVID-19, la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) a acté l’obligation du contrôle technique pour les deux-roues. D’ici la validation du décret par le Conseil d’État, sa mise en vigueur devrait avoir lieu en 2023. Il devrait coûter environ 50 € et se déroulera en trois étapes : un contrôle visuel des freins, pneus et éclairages, un contrôle sonore puis un contrôle de pollution. La FFMC s’oppose vigoureusement à cette mesure, arguant que chaque motard contrôle déjà par lui-même son véhicule.

Vous avez Windows 10 ? Vous aurez Windows 11

Le lancement officiel de Windows 11 étant prévu pour le 24 juin prochain, la question de la migration se pose pour de nombreux utilisateurs. Une préversion est d'ailleurs déjà en fuite sur le Web. Et Microsoft arrive avec une bonne nouvelle. Du moins, c’est l’utilitaire Product Key Configuration Reader qui a lâché l’information. Ce dernier nous apprend en effet que tous les utilisateurs, allant de Windows 7 à Windows 10, pourront installer la grosse mise à jour gratuitement grâce à leur clé d’enregistrement. Seuls les PC sous Windows 8 devront au préalable passer sur 8,1 avant de procéder à la migration.

YouTube punit Squeezie pour une vidéo de 2018

Le plus populaire des Youtubeurs français lâché par sa propre plateforme, voilà une annonce qui en a surpris plus d’un. Le service de streaming a en effet sanctionné Squeezie en l’empêchant d’uploader toute vidéo durant 7 jours. En cause, une vidéo de 2018 qui contiendrait, selon Lucas Hauchard, un extrait d’une œuvre dont il n’aurait pas les droits. Il s’avère finalement que la raison se trouve au niveau d’une vidéo violente, tirée d’un subreddit auquel a réagi le vidéaste. Le bannissement n’aura donc duré que quelques jours avant que YouTube ne laisse l’influenceur aux 15 millions d’abonnées reprendre le contrôle de sa chaîne.

Le processeur de la Switch Pro a fuité

Afin d’afficher la 4K promise par les nombreuses fuites, la Switch Pro se doit d’avoir un processeur assez puissant. Aucun leaker ne s’était jusqu’à maintenant aventuré à donner un nom. Selon kopite7kimi, la prochaine console de Nintendo serait équipée d’un SoC T239. Si cela ne vous dit rien, notez que le Tegra X1, qui propulse la Switch standard, est également nommé T210 et T214. Le T239 embarquera la technologie DLSS de Nvidia, qui lui permettra d’upscaler les jeux 1080p en 4K une fois la machine branchée à son dock.

On connaît la taille d'écran des Galaxy S22

Une nouvelle fuite nous en apprend un peu plus sur les prochains Galaxy S22. La source s'intéresse cette fois à l'écran des smartphones, qui seraient ainsi légèrement plus petit que celui des Galaxy S21. Le Galaxy S22 standard aurait un écran entre 6,06 et 6,1 pouces, tandis que le le modèle S22+ serait doté d'un écran entre 6,55 et 6,81 pouces et l'Ultra d'un écran 6,8 pouces. Seul ce dernier adoptera la même taille que son prédécesseur, les deux autres versions baisseront en moyenne d'un pouce. Plus d'informations seront à venir avant janvier 2022.

Nos tests de la semaine

Le OnePlus Nord CE 5G, le Realme GT 5G et le Xiaomi Mi 11i, voilà le programme de la semaine. Le premier d’entre eux est un très bon milieu de gamme porté par son design réussi, sa bonne autonomie et surtout OxygenOS. Il est toutefois lourdement plombé par ses parties audio et photo, complètement ratées. Il est vendu à 329 €. Plus cher, puisqu’il coûte 449 €, le GT 5G de Realme reste d’une tout autre envergure. À ce prix, on a droit à une recharge extrêmement rapide et à un SoC parfaitement géré pour une très bonne expérience gaming. Seuls regrets, son autonomie et ses performances laissent à désirer lorsque les parties s’éternisent. Le Mi 11i, enfin, a cet avantage d’être moins cher que ses voisins de gamme : 699 €. Son autonomie est très correcte et son écran n’a rien à se reprocher, mais le processeur chauffe beaucoup trop et les applications préinstallées gâchent l’expérience.