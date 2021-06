Galaxy S22, S22+, S22 Ultra : découvrez les 3 tailles d’écran des mois avant l’annonce

Les Galaxy S22 commencent à faire parler d'eux. Plusieurs mois avant la présentation officielle et l'arrivée sur le marché, une poignée de fuites ont levé le voile sur les tailles d'écran de la gamme. Samsung a apparement réduit la taille des dalles tactiles de certains modèles par rapport aux Galaxy S21 de l'an dernier.

Samsung travaille actuellement sur les Galaxy S22, une nouvelle génération de smartphones haut de gamme. Plusieurs informations, encore au stade de rumeurs et de bruits de couloirs, sont d'ores et déjà apparues sur la toile.

Au cours des derniers mois, nous avons notamment appris que Samsung teste l'enregistrement en 8K 60 FPS, travaille sur un zoom optique en continu qui se veut révolutionnaire, et développe un GPU capable d’enterrer celui de l’iPhone 12 avec l'aide d'AMD.

Les Galaxy S22 et S22+ seraient légèrement plus petits que les Galaxy S21/S21+

Plus récemment, un faisceau de fuites relayées par nos confrères de SamMobile ont levé le voile sur la taille des écrans OLED LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Voici les tailles d'écran annoncées par la fuite :

Galaxy S22 standard : entre 6,06 et 6,1 pouces

Galaxy S22+ : entre 6,55 et 6,81 pouces

Galaxy S22 Ultra : 6,8 pouces

Le S22 standard et le S22+ seront donc plus petits que le S21 standard (avec écran de 6,2 pouces) et que le S22+ (avec une dalle de 6,7 pouces). Par contre, le Galaxy S22 Ultra reprend la même diagonale généreuse que le S21 Ultra. Sans surprise, Samsung devrait donc décliner la future gamme en trois éditions différentes. Comme la plupart des fabricants, le leader sud-coréen cherche à séduire davantage d'acheteurs avec des modèles allant du milieu de gamme au très haut de gamme.

Sur le même sujet : il n’y aura finalement pas de capteur selfie caché sous l’écran des Galaxy S22

Samsung ne devrait pas annoncer les Galaxy S22 avant le mois de janvier 2021. Comme c'était le cas cette année avec les Galaxy S21, le géant de Séoul présenterait la gamme juste après la nouvelle année. D'ici le début de la production de masse, prévu à l'automne, Samsung est encore libre de changer ses plans. On vous conseille donc de prendre les informations déjà disponibles avec du recul.

