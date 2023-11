Citroën casse les prix de l’électrique avec la nouvelle ë-C3

Avec la nouvelle C3 électrique, Citroën ambitionne de faire fondre les prix de l'électrique. Et alors qu'on attend toujours le lancement de la citadine polyvalente pour le second trimestre 2024, on connaît enfin les tarifs des différentes versions proposées. Force est de constater que Citroën a tenu sa promesse.

Souvenez-vous, en juillet 2023, nous avons eu le droit à un premier aperçu de la C3 électrique, la prochaine citadine électrique de la marque aux chevrons. Avec ce nouveau modèle, le constructeur compte bien tenir sa promesse faite en mars 2023 de proposer des voitures électriques à prix imbattables.

Finalement, le fabricant a mis fin au suspens en octobre 2023 en officialisant la Citroën ë-C3. Dès la présentation, le ton est donné avec un prix d'entrée extrêmement attractif. En effet, la nouvelle citadine polyvalente sera proposée à partir de 23 300 €, et ce sans bonus écologique déduit ! De quoi faire passer la facture sous la barre symbolique des 20 000 €, un argument de vente non négligeable pour cette voiture qui affiche 320 km d'autonomie. Pour atteindre ce prix, Citroën explique avoir conçu la ë-C3 sur une évolution de la plateforme internationale de Stellantis “Smart Car”, reconnue pour sa grande modularité.

Attention toutefois, on savait que ce tarif était uniquement valable pour la version You, soit la finition d'entrée de gamme. Concernant la version Max, sa variante Premium, le prix catalogue restait encore un mystère.

La Citroën ë-C3 promet de faire fondre le prix de l'électrique

Or, nos confrères du site Automobile Propre viennent de partager cette information. Ainsi, la version You reste bien affichée à 23 300 € tandis qu'il faudra mettre sur la table 27 800 € pour se procurer la finition Max (ici encore sans le bonus écologique déduit). Soit un surcoût de 4 500 €. Notez qu'une version intermédiaire, baptisée Plus, devrait également être lancée prochainement.

Rappelons au passage que la version You est déjà bien équipée :

phares avant à LED

suspensions Citroën Avanced Comfort

Système de freinage d'urgence Active Safety Break

nouveau système d'affichage tête haute Citroën Head Up Display

My Citroën Play With with Smartphone Station pour l'infodivertissement

rétroviseurs électriques

éclairage automatique

aide au stationnement arrière

becquet arrière

régulateur/limiteur de vitesse

climatisation manuelle

6 airbags

Sur la version Max, on retrouve l'ensemble des équipements de série avec la finition You, en plus des éléments suivants :

jantes en alliage de 17 pouces diamantées

peinture biton

barres de toit décoratives

plaques de protection avant et arrière

écran tactile couleur de 10,25 pouces

sièges Citroën Avanced Comfort Seats

essuie-glaces automatiques

rétroviseurs électriques et chauffants rabattables

volant à effet cuir

réglage du siège conducteur

feux arrière à LED

vitres arrières surteintées

climatisation automatique

navigation 3D

recharge sans fil

caméra de recul

rétroviseur conducteur électrochrome

vitres arrières électriques

Rappelons enfin que les deux versions seront proposées en 5 coloris différents, à savoir : Blanc Banquise, Bleu Monte Carlo, Rouge Elixir, Gris Mercury et Noir Perla Nera.

