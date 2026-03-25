Véritable miroir cosmique de notre passé, ce « bébé » système solaire éclaire nos origines

Pour comprendre les origines de notre système solaire, peu de solutions sont offertes aux astronomes. Heureusement, un système balbutiant avec des planètes en formation s’érige en véritable miroir de notre passé.

WISPIT 2b protoplanète système
Crédits : NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)

Puisqu’il n’existe pas (encore ?) de méthode permettant de remonter le temps, les astronomes disposent de deux solutions principales pour comprendre la naissance et l’évolution de notre système solaire. La première consiste à se servir des planètes, telles que Jupiter, comme de capsules temporelles grâce aux empreintes chimiques de leur genèse.

La seconde est d’observer des objets et des systèmes similaires pour tenter d’appréhender leurs processus de formation et d’évolution, plutôt que d’essayer de les déduire une fois qu’ils sont achevés. C’est exactement l’opportunité qu’offre la découverte d’un système planétaire en devenir qui s’érige comme le miroir de ce qu’était notre système solaire il y a plus de 4 milliards d’années.

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Ce système planétaire précoce offre le meilleur aperçu de nos origines

Ce laboratoire pour comprendre nos origines est composé d’une jeune étoile baptisée WISPIT 2. Située à près de 437 années-lumière de la planète bleue, les astronomes ont estimé son âge à 5,4 millions d’années environ – ce qui, à l’échelle de l’Univers, est jeune.

Un nuage de gaz et de poussière auréole WISPIT 2 : c’est son disque protoplanétaire – la zone de formation planétaire. Et justement, l’équipe de chercheurs, menée par Chloe Lawlor de l'Université de Galway, y a détecté deux planètes en formation simultanée qui creusent, de ce fait, des sillons dans ce disque. Elles ont été baptisées WISPIT 2b et WISPIT 2c.

Lire aussi – Véritable capsule temporelle, cette étoile extrêmement rare révèle comment est morte la première génération

La première, cinq fois plus grosse que Jupiter, a été détectée en 2025 et elle orbite autour de WISPIT 2 à environ 60 fois la distance Terre-Soleil. Quant à la seconde, elle a été récemment confirmée grâce au Very Large Telescope (VLT) et orbite autour de son étoile à une distance environ quatre fois plus proche que 2b.

Selon les propos de Lawlor relayés par Space.com, « WISPIT 2 est, à ce jour, le meilleur aperçu de notre propre passé dont nous disposons » et ce à plusieurs égards. D’abord, c’est seulement le second système où des planètes en formation simultanée ont pu être découvertes.

Ensuite, la structure du disque suggère la présence d’au moins une troisième planète en formation, qui pourrait avoir une masse équivalente à celle de Saturne, d’après son sillon plus étroit et moins profond. L’équipe compte sur l’Extremely Large Telescope en cours de construction au Chili pour pouvoir détecter cette – ou ces – autre(s) planète(s).


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