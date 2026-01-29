Voici comment la vie pourrait naître dans l’espace, sans eau ni planète

Et si la vie venait des profondeurs glacées de l’espace ? Des chercheurs ont recréé des molécules complexes loin de toute planète. Cette découverte pourrait expliquer nos origines.

Depuis des décennies, les scientifiques tentent de comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Les théories les plus courantes évoquent un environnement chaud et humide, comme les océans ou les sources hydrothermales. Ces lieux réunissent les conditions nécessaires pour assembler les premières molécules organiques. L’espace, avec ses températures extrêmes et l’absence d’eau liquide, semblait exclu de ce scénario.

Mais cette idée pourrait être remise en cause. Une équipe de chercheurs vient de prouver qu’une étape essentielle vers la vie peut avoir lieu dans l’espace, loin de toute planète. En laboratoire, ils ont réussi à former des chaînes de peptides, qui constituent les premières briques nécessaires à la formation des protéines, en reproduisant les conditions des nuages interstellaires. Ces résultats suggèrent que des molécules complexes peuvent se former naturellement sur des grains de poussière glacés, bien avant la naissance des étoiles et des planètes.

Des chercheurs recréent les premières briques de la vie dans l’espace, sans eau ni planète

Dans une étude publiée dans la revue Nature Astronomy, les scientifiques ont simulé les conditions extrêmes de l’espace en refroidissant de la glycine à -260 °C. Cette molécule simple, déjà observée dans certaines météorites, a ensuite été exposée à un rayonnement intense, imitant les rayons cosmiques. Le résultat est la formation de glycylglycine, le dipeptide le plus simple connu. Cette réaction s’est produite sans eau et uniquement grâce à l’énergie fournie par le rayonnement.

Ce processus montre qu’il est possible de créer des précurseurs de protéines dans des environnements très hostiles. D’autres molécules complexes, ainsi que de l’eau et des variantes isotopiques, ont également été observées pendant l’expérience. Cela suggère que ces réactions chimiques peuvent être fréquentes dans l’espace interstellaire.

Ces découvertes élargissent considérablement le champ des environnements capables de générer les bases de la vie. Des molécules formées dans des nuages de gaz froids pourraient voyager à bord de comètes ou météorites, et se déposer sur des planètes jeunes, comme cela a pu se produire sur la Terre. Même si cela ne prouve pas que la vie existe ailleurs, cela confirme qu’une partie de ses composants peut naître bien avant toute planète habitable.