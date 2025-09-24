Avec ses Galaxy S26, Samsung veut une qualité vidéo digne des iPhone

Samsung s'attaque à l'iPhone sur son terrain de prédilection : la vidéo. Avec le codec APV et les profils LUT, les Galaxy S26 veulent contester Apple et son ProRes.

L'iPhone est le mobile le plus performant pour capturer des vidéos depuis de longues années et aucun smartphone Android ne semble pouvoir le concurrencer. On en a encore eu la preuve récemment avec le test de l'iPhone 17 Pro par DXOMARK, qui lui a attribué le meilleur score de son classement.

Mais Samsung ambitionnerait de rattraper une partie de son retard sur son concurrent. D'après des fuites de la mise à jour One UI 8.5, la marque intégrerait le codec APV (Advanced Professional Video) sur tous les modèles de la gamme Galaxy S26, qui devrait comprendre trois appareils : le S26 Pro, le S26 Edge et le S26 Ultra.

L'APV des Galaxy S26 plus efficace que le ProRes des iPhone Pro ?

Le codec APV est une alternative au ProRes d'Apple. Il s'agit d'un format permettant d'enregistrer des vidéos de qualité cinématographique, avec une qualité des détails très élevée et sans perte après l'édition et le montage. Avec une profondeur de couleur de 12 bits et un sous-échantillonnage de la chrominance 4:4:4, la colorimétrie s'annonce extrêmement précise.

En contrepartie, la taille des fichiers est imposante : environ 1 Go par minute pour une vidéo en 1 080p à 30 images par seconde avec l'APV 422 HQ et environ 750 Mo par seconde pour la version APV 422 LQ. Samsung prévoirait même de donner la possibilité d'enregistrer ces fichiers volumineux sur des disques externes via USB-C pour éviter la saturation rapide du stockage interne. L'APV serait toutefois 20 % plus économe en taille de fichier que le ProRes.

Les Galaxy S26 prendraient aussi en charge les profils LUT (Look-Up Table). Les vidéos filmées en Log paraissent plates de prime abord, mais contiennent de nombreuses informations exploitables en post-production. Grâce au LUT, l'utilisateur aurait accès à des aperçus et des options d'édition en temps réel directement depuis l'application Galerie, sans passer par une application tierce. Comme les iPhone Pro, les Galaxy S26 pourraient ainsi devenir de véritables outils d'édition et de montage vidéo de qualité professionnelle. Il faut par contre espérer que l'interface utilisateur soit suffisamment bien pensée pour une manipulaton confortable.