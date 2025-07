Amazon pourrait lancer un bracelet connecté qui écoute toutes vos conversations

Après le fiasco des accessoires connectés Halo, Amazon voudrait se relancer sur le marché des bracelets intelligents avec cet appareil au fonctionnement particulier : il enregistre tout ce que vous dites.

On a tendance à l'oublier, mais Amazon a tenté de percer dans le milieu des accessoires connectés il y a quelques années. C'était l'objectif de la division Halo, spécialisée dans la santé et à l'origine de plusieurs appareils chargés de surveiller votre santé et votre sommeil. Faute de résultats commerciaux suffisants, la firme fondée par Jeff Bezos a fermé les portes d'Halo en 2023. Elle n'a pas abandonné son idée initiale pour autant vu sa récente opération.

Amazon a en effet racheté Bee AI, une entreprise proposant un bracelet connecté boosté à l'intelligence artificielle. C'est lui que vous pouvez voir en photo principale de cet article. Actuellement vendu aux États-Unis et au Canada pour 50 $, son fonctionnement est très particulier. C'est simple : sur le papier, il ressemble à un cauchemar pour qui se soucie un tant soit peu de sa vie privée puisque le bracelet écoute et enregistre vos conversations en permanence.

Le “nouveau” bracelet connecté d'Amazon écoute tout ce que vous dites

En enregistrant vos paroles et celles de votre entourage, vous obtenez une retranscription des échanges sur une application mobile. L'intelligence artificielle analyse ensuite ces derniers pour générer des résumés de votre journée, des rappels d'événements, des listes de choses à faire… Un genre d'assistant personnel accroché au poignet en somme. Vous pouvez également lui donner accès à plus de services (boîte mail, agenda, contacts) pour une personnalisation poussée.

Le bracelet de Bee AI, qui pourrait donc arriver chez nous avec l'étiquette Amazon, peut être désactivé manuellement à l'aide d'un bouton. Dans le cas contraire, une LED s'allume pour signifier que le micro est actif. D'après l'entreprise, les enregistrements ne sont pas stockés sur des serveurs externes, tout se fait en local. Il est bien sûr possible de supprimer tout ou partie des fichiers audio.

Notez que si nous parlons de la sortie du bracelet au conditionnel, c'est parce qu'il y a une autre manière de comprendre l'intérêt du rachat pour Amazon. Le géant du Web va très sûrement se servir de la technologie mise au point par Bee AI pour l'intégrer à ces enceintes connectés et son IA Alexa. Après tout, elles vous écoutent déjà pour répondre à vos demandes.

Qu'Amazon propose à terme un appareil IA à porter sur soi est cependant plausible, que ce soit une nouvelle version de celui de Bee AI ou un autre. Ne serait-ce que pour se positionner sur un marché en plein essor où même le père de l'iPhone compte débarquer.