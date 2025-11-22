Ce bracelet stimule son utilisateur avec de l’électricité, mais personne n’a le coup de foudre

Voici eCoffee, un bracelet connecté peu banal créé par une entreprise appelée WAT Medical. Son but : il envoie des signaux électriques dans le poignet de son utilisateur dans le but de le stimuler comme le ferait un café. Sujet d’un buzz frénétique en Chine, le bracelet est médicalement critiqué. On vous explique pourquoi.

Il y a plusieurs moments « café » dans la journée. Le premier au réveil. Celui de la pause avec les collègues en milieu de matinée. Ou encore celui qu’on sirote après le repas. Le café est un moment convivial, mais c’est aussi un « stimulant » qui agit sur certains récepteurs chimiques du cerveau : elle supprime l’effet de fatigue en bloquant une molécule liée au sommeil. Pris régulièrement, le café crée une accoutumance. Et avec le temps, il faut en prendre davantage pour ressentir les mêmes effets.

Il existe bien sûr des alternatives au café, dont certaines sont technologiques. La luminothérapie, pour limiter la production de l’hormone du sommeil. Les casques à ondes binauraux, qui simulent des ondes Beta. Ou encore les réveils intelligents qui optimisent le cycle du sommeil. Sans oublier les outils de suivi du sommeil des montres connectées. En 2023, une société appelée WAT Medical présentait une autre alternative sous sa marque Emeterm : eCoffee. Il s’agit d’un bracelet connecté qui stimule électriquement le système nerveux pour simuler les effets positifs du café sur la concentration et la stimulation, sans les contraintes des effets négatifs.

Ce bracelet donne des coups de jus pour vous donner un coup de fouet

La théorie du bracelet n’est pas inintéressante. Dans l’accessoire se trouvent des électrodes qui émettent une décharge électrique sur l’intérieur du poignet, là où se trouve le nerf médian. Stimuler ce nerf envoie un message qui va monter à la tête et atteindre le nerf vagal, lequel concerne le rythme cardiaque, la digestion et le stress. En stimulant ce nerf, l’utilisateur serait plus alerte, comme s’il avait bu un café, le cœur enverrait davantage d’oxygène dans le sang et le cerveau émettrait moins d’hormone du sommeil. La marque déconseille toutefois de limiter le port du bracelet à 3 heures par jour en changeant régulièrement de poignet.

S’il est commercialisé depuis 2023 (vous pouvez vous le procurer depuis la France sur le site d’Emeterm au prix de 119 dollars, hors frais de port), ce n’est que très récemment qu’il fait le buzz sur les réseaux sociaux, notamment en Chine où il a été présenté à l’occasion d’un salon. Nos confrères de Wired nous rapportent qu’un journaliste de l’agence de presse Xinhua a essayé le bracelet. Il a ensuite posté une vidéo où il présente l’eCoffee de façon positive : il n’en fallait pas plus pour que le produit soit très rapidement après en rupture de stock.

eCoffee se transforme en bouc émissaire des conditions de travail en Chine

Mais cette mise en lumière a provoqué des réactions négatives. Pour deux raisons. Première raison, la promesse non tenue : les effets ne sont pas au rendez-vous. Et plusieurs experts médicaux interrogés par Wired confirment qu’aucune étude ne peut confirmer la théorie qui soutient eCoffee. La seconde raison est plus culturelle : ce bracelet symbolise chez certains le souhait des patrons d’entreprise qui veulent voir leurs employés plus alertes, plus concentrés et plus productifs.

Et, dans la Chine moderne, où nombreux sont ceux à soutenir le mouvement 996 (trois chiffres qui définissent le rythme de travail dans l’Empire du Milieu, de 9 heures du matin à 9 heures du soir, 6 jours par semaine), cette comparaison suffit pour créer le bad buzz : des influenceurs, des humoristes et des analystes publient des commentaires douteux sur l’accessoire, le qualifiant par exemple de « chaise électrique portable » et le comparant à un collier animal. Voilà une notoriété dont WAT Médical se passerait bien.