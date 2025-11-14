Le airfryer Ninja Foodi Flex de 10,4L avec ses accessoires offerts passe à petit prix pour le Black Friday, vite !

À l’approche du Black Friday, de nombreuses marquent cassent les prix. Vous souhaitez acheter un airfyrer grand format ? C’est le bon moment pour craquer. Ninja propose actuellement le Ninja Foodi Flex de 10,4L à 161,49 € au lieu de 279,99 € en cumulant le code PHONANDROIDBFN5 avec la promotion en cours.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Black Friday approche à grands pas mais vous pouvez d’ores et déjà profiter de nombreuses promotions dévoilés en avant première. C’est le cas de la friteuse sans huile Ninja Foodi Flex de 10,4L.

Elle bénéficie en ce moment de plus de 110 € de réduction en étant affichée à 169,99 € seulement au lieu de 279,99 € dans sa version Bleu nuit. Et avec le code PHONANDROIDBFN5, vous avez 5% de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 161,49 €.

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque ce modèle en promotion est fourni avec une pince en silicone et un tablier offerts.

Quelles sont les caractéristiques du airfryer Ninja Foodi Flex de 10,4L

Les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner. À mi chemin entre four électrique et friteuse à huile, ce sont des appareils qui permettent de préparer des plats plus sains tout en économisant de l’énergie.

La Ninja Foodi Flex de 10,4L profite d’une capacité XXL pour cuisiner pour toute la famille. Il est suffisamment grand pour préparer des repas pour 8 portions en une seule fournée.

L’intérieur du airfryer peut être séparé en deux zones distinctes grâce à un séparateur amovible. La technologie Dual Zone vous permet de cuire simultanément deux préparations, même si leurs réglages de température diffèrent. Et la fonction SYNC harmonise les durées de cuisson pour que les deux plats soient prêts en même temps.

Cette friteuse sans huile dispose de 7 modes prédéfinis : Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate et Prove. Vous pouvez aussi personnaliser la température entre 40 à 240 °C, avec un minuteur ajustable selon les besoins. quoi enchaîner recettes salées, desserts et préparations maison avec un seul équipement complet.