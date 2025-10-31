Bon plan Airfryer Foodi Flex 10,4 L : le best-seller de Ninja est à un super prix grâce à une double réduction !

Le Ninja Foodi Flex d'une capacité de 10,4 litres est à un très bon prix sur le site officiel de la marque. Cette friteuse sans huile avec deux compartiments fait l'objet d'une double promotion, dont un code promo à saisir au panier.

La friteuse sans huile Ninja Foodi Flex 10,4 L bénéficie de deux offres simultanées en ce moment. Proposé habituellement à 269,99 €, l'airfryer est affiché à 199,99 € sur le site de la marque. Cela correspond à une première réduction de 70 €, mais ce n'est pas tout.

Vous pouvez faire baisser le prix davantage grâce au code promo exclusif PHONANDROIDNINJA25 à renseigner à l'emplacement prévu au panier. Au final, l'airfryer Ninja vous reviendra à 175,99 € au lieu de 269,99 €. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction de 35% en tout et pour tout, soit une économie de 145 €.

C'est un très bon prix pour ce modèle populaire de la marque qui offre de multiples fonctions en plus d'une capacité très confortable.

NINJA Foodi Flex 10,4 L : un Air Fryer performant et polyvalent

Son premier atout, c'est donc son très grand volume de 10,4 litres qui est scindé en deux compartiments à l'intérieur grâce à un séparateur amovible. Ne vous y trompez donc pas. Si la friteuse Ninja Foodi Flex affiche un design à un tiroir, vous pouvez en réalité profiter de deux compartiments différents à l'intérieur, ce qui rend son grand volume encore plus utile.

Concrètement, ile st donc possible de cuisiner deux mets différents au même moment. Et il suffit de retirer le séparateur pour profiter de la MegaZone de 10,4 litres. Cet espace est assez grand pour préparer des plats pour jusqu'à 8 personnes, soit pour toute une grande famille.

La friteuse propose par ailleurs 7 fonctions : frire sans huile(air fry ), rôtir, cuire au four), réchauffer, déshydrater, faire lever ou encore la Max Crisp pour cuire rapidement des aliments surgelés. À vous de choisir selon vos besoins.

Enfin, en plus de vous permettre de frire des aliments de manière plus saine (jusqu'à 70% de matières grasses en moins), l'air fryer Ninja Foodil Flex vous permet d'économiser jusqu'à 45% d'énergie par rapport aux fours traditionnels.