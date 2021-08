L’Apple Watch Series 7 profitera de nouveaux cadrans, mais pas de fonction inédite de santé

De nouvelles rumeurs confirment l’arrivée de nouvelles Apple Watch fin 2021. Elles affirment que l’Apple Watch se déclinera en deux nouvelles tailles, plus grandes que les précédentes, assorties de nouveaux cadrans. En revanche, il n’y aurait aucune nouveauté liée à la santé, laissant à la concurrence tout le loisir de rattraper son retard.

Apple s’apprête bien évidemment à lancer de nouveaux produits en prévision des fêtes de fin d’année. Nous évoquons très régulièrement l’arrivée des iPhone 13 dans nos colonnes. Plus tôt dans la journée, nous avons relayé une fuite affirmant que la keynote des smartphones aura lieu le 14 septembre prochain. Soit dans deux semaines. Mais d’autres produits sont également dans les cartons : des tablettes, des ordinateurs et… des montres.

Lire aussi – watchOS 8 : l’Apple Watch pourra bientôt servir de portefeuille et de porte-clés

Apple aurait en effet l’intention de renouveler ses Watch avec une Series 7. Celle-ci fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois. Mais ce n’est que très récemment qu’elles ont gagné en précision, notamment sur la taille des écrans. En effet, l’Apple Watch Series 7 devrait se décliner en deux versions : 41 mm et 45 mm. Soit un millimètre de plus que les deux boitiers de la Series 6. Il s’agirait de la seconde augmentation de taille depuis le lancement de l’accessoire connecté en 2014.

Les cadrans de la Watch Series 7 profiteront de la nouvelle taille d'écran

Bien sûr, cette nouvelle taille d’écran va amener quelques changements. Nous nous doutons que la version de WatchOS présentée à la WWDC de juin tirera parti de cette nouvelle surface, notamment le modèle 45 mm dont l’écran s’approchera encore un peu plus des 2 pouces (il atteignait 1,78 pouce avec la version 44 mm de la Watch Series 6). Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple en profitera pour apporter une mise à jour des cadrans.

Les cadrans sont l’une des forces de l’Apple Watch vis-à-vis de la concurrence, notamment grâce aux Complications qui permettent de les personnaliser. L’un des cadrans qui bénéficiera de cette augmentation de surface sera Infographe modulaire qui affiche de nombreuses informations contextuelles et biométriques. Ce cadran compte 6 complications (soit autant de modules personnalisables). Selon nous, il pourrait en proposer 8 en version 45 mm.

Le journaliste indique que la nouvelle taille d’écran et le nouveau design des boitiers (plus minces, avec des bordures plus fines) seront les principales nouveautés de l’Apple Watch Series 7. Cette montre sera également plus puissante. Mais elle ne présentera aucune nouveauté au niveau de la santé. Le thermomètre et le capteur de glucose ne seraient proposés qu’en 2022. Cela laissera donc tout le temps à Samsung d'améliorer l'excellente Galaxy Watch 4, présentée cet été et certainement l'une de ses meilleures concurrentes aujourd'hui.

Source : 9to5Mac