L’Apple Watch 7 n’aura pas de capteur de glucose : les vraies nouveautés arrivent en 2022

Bloomberg donne quelques infos sur les futures Apple Watch. On apprend notamment que les Apple Watch Series 7 n'auront pas de capteur de glucose – les nouveautés seront essentiellement un nouveau processeur, un nouvel écran et un nouveau design.

Les Apple Watch Series 7 seront-elles la claque que l'industrie attendait ? Pas si vite, rétorque Bloomberg. Le journal détaille dans un article les dernières infos qu'ils ont pu croiser sur les prochaines montres connectées de la firme.

La première info est plutôt une déception. Alors que l'on tease depuis des mois l'arrivée d'un capteur de glucose sur les Series 7, Bloomberg affirme que “l'on ne s'attend pas à ce que ce capteur soit prêt pour un lancement commercial avant plusieurs années”.

Les Apple Watch Series 7 ne proposeront pas de capteur de glucose

Ce capteur devait permettre de collecter en permanence des données sur le taux de glucose dans le sang sans la moindre action invasive. L'analyse du sucre dans le sang se ferait via un dispositif optique selon divers documents qui avaient déjà fait surface.

On apprend par ailleurs que Apple avait prévu initialement d'intégrer un capteur de température à la Series 7 avant d'y renoncer pour une raison inconnue. Ce capteur ne serait pas intégré, à en croire le journal, avant 2022.

On comprend que le capteur de glucose n'arrivera pas dans les montres connectées de la firme avant 2022 ou 2023 au plus tôt. L'Apple Watch Series 7 sera donc une mise à jour nettement plus molle que ce que l'on pouvait anticiper.

De facto, la nouveauté la plus visible sera un nouveau design. La montre sera dans l'ensemble imperceptiblement plus épaisse. Les bords de l'écran vont réduire grâce à une nouvelle technologie de lamination.

Apple Watch Series 7 : les vraies nouveautés viendront certainement de watchOS 8

En outre, l'Apple Watch Series 7 aura une puce Ultra WideBand (UWB), comme les iPhone 11 et 12. Ce composant devrait permettre aux Apple Watch une meilleure compatibilité avec les AirTags, avec notamment, on espère, la possibilité de lancer la recherche d'AirTags en mode Localisation précise comme sur iPhone.

Inversement, il devrait être possible de retrouver l'Apple Watch Series 7 dans les mêmes conditions que les AirTags, Localisation précise incluse. La montre devrait embarquer une nouvelle puce plus puissante que la génération actuelle.

On peut s'attendre à ce que cette montre soit vendue directement sous watchOS 8. Ce qui devrait lui donner de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de servir de clés de chambre d'hôtel. Mais les infos ne s'arrêtent pas là : Bloomberg parle également de deux autres variantes, un modèle renforcé pour les sports extrêmes ainsi qu'une nouvelle Apple Watch SE.

Le modèle renforcé est décrit par des sources internes citées par Bloomberg comme une édition “Explorateurs” ou “Aventuriers”. Apple devait le lancer cette année en même temps que la Series 7, mais il semble, à en croire Bloomberg, que sa sortie a finalement été reportée à 2022.

Apple devrait également lancer une Apple Watch SE et une nouvelle Apple Watch renforcée

Quant au modèle Apple Watch SE, il y a à ce stade peu d'informations. Traditionnellement, les Apple Watch SE sont des éditions moins chères avec moins d'options et un peu moins puissantes que le modèle le plus actualisé.

Le modèle renforcé devrait quant à lui permettre à l'Apple Watch de séduire un nouveau public. Les modèles actuels sont particulièrement sensibles aux rayures, que ce soit sur le casing en aluminium ou sur le verre de l'écran.

Si bien que le réflexe est plutôt de retirer la montre lorsque vous savez que vous allez réaliser une activité propice à l'abîmer. L'Apple Watch reste leader du marché des montres connectées, mais des alternatives commencent à percer, surtout lorsqu'elles répondent à un besoin précis comme la résistance.

Reste qu'il faut prendre ces infos avec des pincettes, selon le journal lui-même. Une source d'Apple citée dans le papier de Bloomberg affirme que “les plans de l'entreprise restent fluides et peuvent changer à tout moment”. Apple nous a déjà habitué à quelques surprises, ce ne serait donc pas une première.

Néanmoins, si toutes ces infos se confirment, il faudra patienter encore un an avant de découvrir de vraies nouveautés majeures dans les Apple Watch. Attendez-vous l'arrivée du capteur de glucose pour acheter ou changer d'Apple Watch ? Partagez votre retour dans les commentaires.

Source : Bloomberg