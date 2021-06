watchOS 8 : l’Apple Watch pourra bientôt servir de portefeuille et de porte-clés

Apple a de nombreux projets pour sa montre connectée. Parmi eux, la firme de Cupertino souhaite notamment la transformer en portefeuille, grâce à l’application Wallet, mais aussi en porte-clés en lui permettant de déverrouiller portes, voitures, etc. Ces nouveautés devraient apparaître dès le déploiement de watchOS 8.

L’Apple Watch est toujours au sommet du marché des montres connectées. Ses nombreuses fonctionnalités, notamment ses capteurs de données liées à la santé, en font un outil complet répondant à bon nombre de besoins. Mais la firme de Cupertino ne prévoit pas de faire de sa montre un simple couteau suisse sanitaire. Cette dernière s’inscrit dans l’écosystème Apple et, en plus de profiter de sa compatibilité avec les iPhone et autres iPad, de multiples innovations l’attendent dans les années à venir.

Deidre Caldbeck, directeur du marketing de l’Apple Watch, s’est attardé sur certaines d’entre elles dans une interview donnée à Yahoo ! Finance. En parlant de watchOS 8, présenté lors de la WWDC 2021, ce dernier déclare : « C’est un peu notre vision pour éventuellement remplacer le portefeuille physique où vous avez juste tout ce dont vous avez besoin… directement sur votre poignet ». En effet, il sera bientôt possible de digitaliser ses papiers d’identité pour les stocker dans l’application Wallet.

Sur le même sujet : L’Apple Watch 7 n’aura pas de capteur de glucose : les vraies nouveautés arrivent en 2022

Apple tease les futures fonctionnalités de watchOS 8

Kevin Lynch, vice-président de la technologie chez Apple, apporte quelques précisions. « Vous pourrez l’avoir dans votre portefeuille. Vous pourrez y voir votre carte d’identité comme vos autres cartes. Et vous pourrez ensuite la présenter si vous le souhaitez ». En plus de se débarrasser de notre portefeuille, Apple souhaite aussi que l’on se passe de nos clés. Dès le lancement de la bêta de watchOS 8, dans les semaines à venir, il sera possible de déverrouiller portes et voitures.

Pour ce faire, il faudra au préalable installer un système compatible sur la serrure de la porte concernée, ainsi que disposer d’une voiture capable de communiquer avec la montre connectée. Cette technologie se développe de plus en plus, comme nous avons pu le voir avec certains véhicules BMW et Ford qui répondent aux contrôles d’Android 12. Ces fonctionnalités promettent donc de vider nos poches, mais aussi d’augmenter notre anxiété en cas de panne ou de perte de l’Apple Watch.

Source : Yahoo ! Finance