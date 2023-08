L’Apple Watch SE 3 n’arrivera pas avec les iPhone 15, pas de montre abordable cette année

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient l’arrivée d’une nouvelle montre abordable chez Apple, une nouvelle génération d’Apple Watch SE, la série la moins chère, n’est pas attendue avant l’année prochaine.

D’après les informations de Mark Gurman, qui s’avèrent généralement correctes, Apple n’aurait aucune Apple Watch SE 3 dans les cartons pour cette année. Alors qu’on aurait pu s’attendre à un nouveau modèle en même temps que les iPhone 15 lors de la Keynote prévue en septembre prochain, il faudra vraisemblablement se montrer un peu plus patients.

En effet, d’après lui, l’Apple Watch SE 3 n’arriverait que l’année prochaine avec les iPhone 16. Elle succèdera donc directement à l’Apple Watch SE de deuxième génération, sortie en septembre 2022 aux côtés des iPhone 14. Pour rappel, la première génération était, elle, sortie en 2020. Apple semble donc adopter un écart de deux ans pour cette série.

D’autres Apple Watch sont attendues en septembre

Malgré l’absence de l’Apple Watch SE 3, Apple a bien prévu l’arrivée d’autres montres connectées. Mark Gurman avait déjà annoncé que le géant américain se préparait à dévoiler une toute nouvelle Apple Watch Ultra 2. Pourtant, la première génération n’est pas si ancienne que cela, puisqu’elle était sortie en septembre dernier.

On ne connait pour l’instant pas sa fiche technique, mais puisqu’elle arrive seulement un an après le premier modèle, on imagine qu’il s’agira d’une amélioration mineure. Cependant, un rapport a récemment annoncé qu’elle devrait cette fois-ci utiliser un corps en titane, comme le prochain iPhone 15 Pro. Cela devrait la rendre plus légère, plus résistante, mais également plus chère. L’Apple Watch Ultra originale ayant été lancée à pas moins de 999 euros, une augmentation de prix ne sera probablement pas bien accueillie par les consommateurs.

Enfin, en plus de l’Apple Watch Ultra 2, Apple prévoit sans surprise de lancer une nouvelle série Apple Watch Series 9 composée de deux versions différentes, une en aluminium, et une en acier. Comme les modèles précédents, on retrouverait aussi deux tailles : 41 mm ou 45 mm. De leur côté, on peut s’attendre à ce qu’Apple conserve les mêmes tarifs que la génération précédente, puisqu’aucune amélioration de taille n’est pour l’instant attendue. On vous tiendra évidemment au courant si cela change d’ici le lancement.