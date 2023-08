Le Vision Pro d’Apple bientôt capable de voir les énergies invisibles, ce n’est pas une blague

L'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte de la marque à la pomme, pourrait bien être doté d'une fonctionnalité assez rare. En effet, une demande de brevet déposée par le constructeur ce 1er août évoque la possibilité de visualiser et afficher les énergies invisibles.

Comme vous le savez, après les smartphones, les tablettes, l'informatique ou encore les montres connectées, Apple compte se lancer sur un marché inédit : les casques de réalité augmentée et virtuelle.

En juin 2023, Apple a enfin levé le voile sur sa proposition : l'Apple Vision Pro. D'après les termes de la marque à la pomme, le Vision Pro se présente comme “un ordinateur spatial révolutionnaire”. Derrière ce marketing se cache en réalité un casque de réalité mixte (AR et VR) qui permettra aux utilisateurs d'interagir avec les yeux, les mains et la voix.

Ainsi, il sera notamment possible d'utiliser vos applications préférées en réalité augmentée. “Apple Vision Pro permet aux utilisateurs d'être encore plus productifs en leur offrant un espace de visionnage infini, un accès à leurs apps favorites et de toutes nouvelles façons de faire du multitâche”, expliquait Apple.

Voir les énergies invisibles, une possibilité sur le Vision Pro

Pour l'heure, le Vision Pro est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets et l'intégralité de ses fonctionnalités. Mais une récente demande de brevet déposée par Apple ce 1er août 2023 vient de dévoiler une information croustillante.

En effet, cette demande de brevet évoque la possibilité pour les futures versions du casque de voir et afficher les énergies invisibles à proximité de l'utilisateur. On parle ici des courants électriques, des signaux radio, des ondes Wi-Fi, etc. Cette fonctionnalité pourrait permettre dans un premier temps aux ingénieurs Apple de diagnostiquer des problèmes avec votre casque, avec votre réseau Internet ou bien vos autres appareils Apple.

Des exploitations concrètes pour l'utilisateur

Outre l'aspect de support technique, les utilisateurs pourraient exploiter cette fonctionnalité à leur avantage. Ainsi, Apple explique notamment que “les panneaux d'affichage, les affiches ou tout autre support imprimé ou écran dans l'environnement physique peuvent émettre une lumière non visible, comme les infrarouges, qui peut être détectée et visualisée”.

Dans le même ordre d'idée, on imagine que le casque serait capable de matérialiser les ondes Wi-Fi en réalité augmentée. Ce qui permettrait à l'utilisateur de se déplacer pour obtenir un meilleur débit par exemple. Concernant le fonctionnement, le brevet reste flou, mais dans les faits, le Vision Pro s'appuierait évidemment sur un ensemble de capteurs pour matérialiser ces ondes invisibles.

Précision importante, le brevet stipule que ces capteurs ne se trouveront pas uniquement sur le casque. En effet, le Vision Pro pourra également exploiter des capteurs d'autres appareils Apple situés à proximité comme votre iPhone ou votre mac. Attention, puisqu'il s'agit d'un brevet, rien ne dit que le casque de réalité mixte soit un jour équipé d'une telle technologie.