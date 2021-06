Apple a apparement monté l’écran de certains iMac M1 de travers

Apple a visiblement monté l'écran de certains des iMac M1 de travers. D'après plusieurs témoignages apparus sur la toile, la dalle des ordinateurs concernés penche légèrement d'un côté. Il s'agit visiblement d'un défaut de fabrication. Pour l'heure, le problème semble cantonné à une poignée d'unités.

Il y a quelques semaines, Apple a levé le voile sur l'iMac M1, une nouvelle génération d'ordinateurs de bureau. La gamme se distingue des précédents ordinateurs de la pomme grâce à un processeur M1 signé Apple Silicon plutôt qu'une puce conçue par Intel, une foule de coloris acidulés, un écran rétina 4,5K de 24 pouces et un design anguleux.

Peu après l'annonce, Apple a ouvert les commandes d'iMac M1. Les premières livraisons sont arrivées chez les acheteurs il y a plusieurs jours. Certains des acheteurs ont rapidement remarqué un défaut de fabrication avec l'écran rétina de l'iMac.

Un écran tordu, de travers et plié sur les nouveaux iMac

Comme l'explique le vidéaste derrière la chaine YouTube iPhonedo dans son test, la dalle de 24 pouces a été intégrée de travers sur la structure. De facto, l'écran n'est pas parfaitement parallèle avec le pied et le reste des éléments de la machine. Lors de son test, visible dans la vidéo ci-dessous, le Youtubeur a confirmé ses dires à l'aide d'une règle.

Visiblement, les vis qui maintiennent l'écran au reste de l'ordinateur ne sont pas assez serrées. La surface d'affichage apparait donc comme tordue et pliée, provoquant des défauts visuels lors de l'utilisation. Sur Reddit et le forum officiel d'Apple, de nombreux témoignages abondent dans le même sens.

“J'ai vérifié le mien après avoir regardé ça et c'est aussi de travers. Pas autant que celui le sien (NDLR : iPhonedo) mais pas complètement au niveau non plus” explique un internaute sur Reddit. “‘J'ai reçu le nouvel iMac M1 24 pouces aujourd'hui et je remarque que l'écran est de travers en bas à droite, 1 mm n'est pas beaucoup mais suffisant pour le sentir, quelqu'un d'autre a-t-il le même problème ?” s'interroge un autre usager sur le forum d'assistance Apple.

Sur le même sujet : Les iMac M1 sont jusqu’à 124% plus rapides que la précédente génération

MacRumors, un média consacré aux produits Apple, a remarqué un problème similaire sur l'iMac reçu à la rédaction. Pour l'heure, le problème ne concerne néanmoins qu'une faible portion des unités expédiées. Si vous êtes dans le cas, on vous conseille de contacter le service client d'Apple dans les plus brefs délais. Á l'heure où nous écrivons ces lignes, le géant de Cupertino n'a pas encore réagi.

Source : MacRumors