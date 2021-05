Apple Watch Series 7 : le capteur de sucre pour le diabète se confirme

L'Apple Watch Series 7, la prochaine génération de montres connectées signées Apple, devrait embarquer un capteur capable de mesurer le taux de sucre dans le sang de son porteur. Plusieurs mois avant la keynote, l'entreprise a d'ailleurs envoyé un sondage à certains utilisateurs, confirmant à demi-mots l'arrivée d'une technologie pour surveiller la glycémie.

D'après un faisceau de rumeurs et fuites apparues au cours des derniers mois, l'Apple Watch Series 7 se distinguera des précédentes générations grâce à un capteur de sucre destiné aux diabétiques. Dans cette optique, Apple a d'ailleurs noué un partenariat avec une start-up britannique appelée Rockley Photonics. La firme de Cupertino fait partie des principaux clients de la société.

Comme le rapportent nos confrères de 9to5Mac, Apple a récemment envoyé un sondage à ses clients brésiliens. L'entreprise explique recueillir des informations sur la façon dont les utilisateurs exploitent l'Apple Watch au quotidien. Apple demande notamment si l'utilisateur a installé des applications pour garder un oeil sur leurs habitudes alimentaires (hydratation, nutrition), leurs médicaments à prendre ou encore le taux de glycémie.

Sur le même sujet : L’Apple Watch pourrait radicalement changer de design

Un sondage Apple confirme le capteur de sucre de la future Apple Watch

La mention du taux de glycémie laisse entendre qu'Apple ambitionne bien d'intégrer un capteur pour le taux de sucre dans le sang à ses montres connectée. Comme le note le média, ce n'est pas la première fois qu'un sondage confirme les plans d'Apple avec plusieurs mois d'avance. L'an dernier, un sondage envoyé par la marque préfigurait l'abandon du chargeur secteur inclus dans la boîte des iPhone 12. Apple se base en effet sur les retours de sa communauté de clients pour calibrer au mieux sa stratégie.

Evidemment, il est toujours possible que cette nouveauté soit finalement reportée d'une génération. Si tout se passe comme prévu, Apple annoncera l'Apple Watch Series 7 lors d'une keynote prévue en septembre prochain. Lors de cette conférence, le géant californien présentera les iPhone 13, une nouvelle génération de smartphones haut de gamme. On vous en dit plus dès que possible sur la montre connectée. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Mac