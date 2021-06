HarmonyOS 2.0 : déjà 134 000 applis et 4 millions de développeurs d’après Huawei

Huawei continue de mettre en avant les performances de Harmony OS 2.0, la nouvelle version de son système d'exploitation maison. Après avoir sabré le champagne pour avoir atteint les 10 millions d'utilisateurs, Huawei affirme que son OS regroupe aujourd'hui 134 000 applis et 4 millions de développeurs enregistrés.

Présenté le 2 juin 2021 lors d'une conférence dédiée, Harmony OS 2.0 semble connaître un excellent début de carrière, comme en attestent les multiples déclarations de Huawei. Après s'être félicité d'avoir franchi le cap des 10 millions d'utilisateurs, Huawei vient de dévoiler de nouvelles statistiques concernant son système d'exploitation maison.

Ainsi, la firme de Shenzhen vient d'annoncer que plus de 4 millions de développeurs se sont déjà enregistrés sur la plateforme Harmony OS 2.0 et que plus de 134 000 applications utilisent actuellement HMS Core. Afin de préserver cette bonne dynamique, le constructeur chinois lance le Huawei HSM Global Application Innovation Competition 2021.

Via ce concours d'envergure, Huawei invite les développeurs de Chine, d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique à créer des applications innovantes basés sur HMS Core. Les participants pourront donc espérer remporter le cash price d'un million de dollars mis en jeu par Huawei, ainsi que d'autres récompenses comme un soutien marketing ou encore des ressources dans le cloud de l'entreprise.

Huawei rappelle ses ambitions pour HarmonyOS et HMS Core

“Avec l'aide du concours HMS Global Application Innovation, Huawei espère stimuler la puissance d'innovation des développeurs d'application du monde entier et apporter des applications et des services plus intelligents et innovants dans tous les scénarios. Nous continuerons à enrichir l'écosystème HMS”, assure Huawei dans un communiqué officiel.

Huawei a tenu à rappeler ses ambitions concernant HMS Core et Harmony OS 2.0. L'objectif de la firme est bien entendu de proposer sa plateforme et son OS dans toutes les autres régions du monde, et pas seulement la Chine. D'ailleurs, Huawei confirme que l'écosystème HMS est devenu le troisième plus important écosystème d'applications mobiles au monde, derrière Android et iOS évidemment.

La première étape va consister à proposer HarmonyOS sur plus d'une centaine d'appareils via une mise à jour. D'ailleurs, Huawei a précisé que migrer sous HarmonyOS n'effacera pas les données et les apps Android de votre smartphone. Une manière de rassurer les utilisateurs inquiets à l'idée de changer de système d'exploitation.

Source : GSM Arena