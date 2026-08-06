Lancer ses jeux Steam à partir de vieilles disquettes, c’est le projet fou mais fonctionnel de ce joueur nostalgique

Sur Reddit, un joueur a présenté sa dernière invention qui va vous ramener 30 ans en arrière. Celle-ci lui permet en effet de lancer n’importe quel jeu Steam à partir d’une disquette. Oui, même les jeux qui pèsent plusieurs dizaines de gigaoctets.

jeux steam disquettes
Crédits : BlackIceLA via Reddit

Le subreddit dédié au Steam Deck est certainement l’une des communautés les plus fascinantes du site. Cela est dû à la nature même de la machine : relativement ouverte et facilement bidouillable, ce qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de projets plus ou moins farfelus. Quand certains se contentent de remplacer SteamOS par Windows pour lancer des jeux sur le Game Pass, d’autres préfèrent transformer le PC handheld en une véritable machine à remonter le temps.

C’est le cas de BlackIceLA, qui a posté cette semaine une vidéo pour le moins intrigante sur le subreddit. Dessus, on le voit littéralement lancer des jeux de sa librairie Steam à l’aide de… disquettes. Pas des disquettes modifiées, ou simplement un SSD qui aurait été camouflé à l’intérieur, non : de véritables disquettes comme à l’époque, quand contenir à peine quelques kilo-octets sur un support aussi massif relevait encore de l’exploit technologique.

Sur le même sujet — Ce métro fonctionne grâce à 3 disquettes depuis 26 ans, la ville craint une catastrophe

Ce joueur ressuscite la belle époque des jeux sur disquette

Mais quelle est donc cette sorcellerie ? Pour relever ce défi qui semble impossible, BlackIceLA a eu recours à plusieurs astuces. Premièrement, il utilise un lecteur de disquettes qui permet au Steam Deck de lire le contenu du support à partir de son port USB-C. Puis vient le véritable tour de magie. Le joueur (ou plutôt, l’IA Claude) a créé un plug-in capable de détecter les QR codes ou le tag NFC contenu dans la disquette.

Autrement, la disquette en question ne contient pas le jeu en tant que tel, mais l’URL qui permet à Steam de le lancer à partir de son compte. L’illusion est parfaite. Il suffit d’insérer la disquette dans le lecteur pour que le Steam Deck détecte automatiquement que vous souhaitez lancer le jeu. On perd clairement en portabilité de la machine, mais on y gagne beaucoup en nostalgie et, d’une certaine manière, en préservation du format physique.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Gemini pourrait bientôt vous aider à réparer votre smartphone Google Pixel

Google teste en ce moment une fonctionnalité permettant à Gemini de vous proposer des solutions en cas de problèmes avec votre Pixel. Un véritable spécialiste de la réparation de mobiles…

Cette fonction payante d’Apple censée masquer votre adresse IP la laisserait fuiter

Le Relais privé iCloud sert d’argument à Apple pour vendre son abonnement iCloud+. Deux chercheurs en sécurité affirment pourtant que la protection comporte un angle mort sérieux. Certains sites parviendraient…

PS5 : les boîtes de jeu affichent désormais un avertissement sur la mort du CD, Sony persiste et signe malgré la polémique

Il semble désormais impossible que Sony change d’avis concernant la fin de la production de CD pour ses jeux PlayStation. Malgré la colère qui ne faiblit pas chez les joueurs,…

Lenovo Legion Go : la mise à jour du BIOS peut rendre la console inutilisable, attention

Plusieurs détenteurs d’une console portable Lenovo Legion Go racontent qu’une fois la dernière mise à jour du BIOS installée, l’appareil ne fonctionne plus. Évitez de faire l’update. Les consoles de…

Samsung Galaxy : la dernière mise à jour des services Google Play est disponible et semble très importante pour certains modèles

Google a déployé il y a quelques jours la nouvelle version de ses services Google Play, qui gèrent l’installation et la maintenance des applications sur Android, sur les smartphones de…

Ces fausses mises à jour Zoom et Adobe ouvrent un accès permanent aux PC comme aux Mac

Une campagne de piratage active exploite la confiance accordée aux mises à jour logicielles. Les pirates se font passer pour Zoom ou Adobe afin de faire installer un programme d’accès…

Ninja DualZone à -50% : le Air Fryer de 7.,6L passe à prix cassé avec ce code, vite !

Vous cherchez une friteuse sans huile avec 2 compartiments séparés pour cuisiner différents plats en même temps ? La Ninja DualZone de 7,6L est actuellement à prix cassé puisqu’elle passe…

WhatsApp améliore les discussions de groupe, voici les nouveautés

Nouvelles fonctions pour les sondages, ajout de la mention @tous, création d’une nouvelle discussion à partir de groupes existants, WhatsApp améliore les options de chat à plus de deux utilisateurs….

Motorola propose de tester la version bêta d’Android 17… sur un smartphone pas encore annoncé

Petite bourde du côté de chez Motorola, qui vient de révéler l’existence d’un nouveau smartphone en annonçant un accès à la version bêta d’Android 17. La famille des Edge 70…

Garmin Forerunner 165 : la montre connectée parfaite pour les coureurs chute à seulement 132 euros

Vous cherchez une montre connectée de running pas chère ? Vous êtes au bon endroit ! La Garmin Forerunner 165 est spécifiquement conçue pour la pratique de la course. Et…