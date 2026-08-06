Lancer ses jeux Steam à partir de vieilles disquettes, c’est le projet fou mais fonctionnel de ce joueur nostalgique

Sur Reddit, un joueur a présenté sa dernière invention qui va vous ramener 30 ans en arrière. Celle-ci lui permet en effet de lancer n’importe quel jeu Steam à partir d’une disquette. Oui, même les jeux qui pèsent plusieurs dizaines de gigaoctets.

Le subreddit dédié au Steam Deck est certainement l’une des communautés les plus fascinantes du site. Cela est dû à la nature même de la machine : relativement ouverte et facilement bidouillable, ce qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de projets plus ou moins farfelus. Quand certains se contentent de remplacer SteamOS par Windows pour lancer des jeux sur le Game Pass, d’autres préfèrent transformer le PC handheld en une véritable machine à remonter le temps.

C’est le cas de BlackIceLA, qui a posté cette semaine une vidéo pour le moins intrigante sur le subreddit. Dessus, on le voit littéralement lancer des jeux de sa librairie Steam à l’aide de… disquettes. Pas des disquettes modifiées, ou simplement un SSD qui aurait été camouflé à l’intérieur, non : de véritables disquettes comme à l’époque, quand contenir à peine quelques kilo-octets sur un support aussi massif relevait encore de l’exploit technologique.

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Ce joueur ressuscite la belle époque des jeux sur disquette

Mais quelle est donc cette sorcellerie ? Pour relever ce défi qui semble impossible, BlackIceLA a eu recours à plusieurs astuces. Premièrement, il utilise un lecteur de disquettes qui permet au Steam Deck de lire le contenu du support à partir de son port USB-C. Puis vient le véritable tour de magie. Le joueur (ou plutôt, l’IA Claude) a créé un plug-in capable de détecter les QR codes ou le tag NFC contenu dans la disquette.

Autrement, la disquette en question ne contient pas le jeu en tant que tel, mais l’URL qui permet à Steam de le lancer à partir de son compte. L’illusion est parfaite. Il suffit d’insérer la disquette dans le lecteur pour que le Steam Deck détecte automatiquement que vous souhaitez lancer le jeu. On perd clairement en portabilité de la machine, mais on y gagne beaucoup en nostalgie et, d’une certaine manière, en préservation du format physique.