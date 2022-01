Microsoft avoue avoir arrêté de fabriquer des Xbox One depuis 2020

Microsoft confirme que la production de Xbox One a été arrêtée. Que ce soit les One X ou les One S. La firme explique que les anciennes consoles ne sont plus fabriquées afin de donner la priorité aux Xbox Series X et Series S. Et ce depuis la fin de l’année 2020. La stratégie de Microsoft est très différente de celle de Sony qui continuera de fabriquer des PS4 en 2022.

Sony n’arrête pas de produire ses anciennes consoles quand la suivante apparait sur le marché. Quand la PlayStation 4 est sortie en novembre 2013, la production de la PlayStation 3 n’a pas cessé le jour suivant. Elle a continué en Europe jusqu’en 2016. Et elle ne s’est arrêtée au Japon qu’en mai 2017. Et c’est logique : la firme nipponne estime que l’ancienne console va séduire des joueurs dont le budget est relativement serré. Ainsi, elle continue sa carrière en parallèle.

Pour la PlayStation 5, la stratégie fut similaire. Quand la console est sortie en novembre 2020, pas question d’arrêter de produire des PlayStation 4. En aout 2021, Sony avait écoulé 116,4 millions de consoles, devenant la deuxième console la plus vendue de la firme, après la PlayStation 2. Et elle continuera de se vendre, puisque Sony aurait prévu d’en produire 1 million encore en 2022, information révélée par l’agence de presse économique Bloomberg. Cela permettra, en partie, de combler l’absence de la PS5 sur les étals.

Microsoft a arrêté de produire des Xbox One juste après la sortie de la Xbox Series S/X

Chez Microsoft c’est tout l’inverse. Cindy Walker, directrice adjointe de Microsoft en charge du marketing pour les consoles Xbox, a indiqué à nos confrères de The Verge que la production des consoles qui ont précédé les Xbox Series X et S a été arrêtée. Et cela ne date pas d’hier : la décision a été prise dès l’année 2020. Plus aucune Xbox One X et One S ne sort des usines de Microsoft depuis plus d’un an. La raison est simple : la firme de Redmond voulait privilégier les Xbox Series X et S.

En effet, Microsoft craignait, compte tenu de la pénurie annoncée de composants, qu’il soit assez difficile de produire suffisamment de consoles. Phil Spencer, patron de Microsoft, expliquait au New York Times il y a quelques jours que la Xbox Series X est la Xbox qui se vend le mieux, toute génération confondue. Et son problème d’approvisionnement est moins dû à l’absence de composants qu’à la très forte demande. Une demande moins forte pour la Xbox Series S. D’ailleurs, si vous vous rendez sur Amazon.fr, par exemple, vous y trouverez la Xbox Series S en stock, mais pas la Xbox Series X.

Source : The Verge