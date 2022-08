La PS4 s’est vendue deux fois plus que la Xbox One, Microsoft admet enfin sa défaite

Non seulement Sony a dominé les générations précédentes de consoles, mais il a également surpassé Microsoft en termes de ventes. Les documents judiciaires de Microsoft affirment que Sony a vendu plus de deux fois plus d'unités de PS4 que la Xbox One.

Microsoft a dû être totalement transparent et dévoiler ses chiffres de ventes dans de nouveaux documents judiciaires brésiliens pour défendre son acquisition d'Activision Blizzard devant l'autorité brésilienne de la concurrence. Le géant américain a confirmé que la console PS4 de Sony s’est vendue à « deux fois plus » d'unités que la Xbox One de Microsoft pendant la “guerre des consoles” de la dernière génération.

Microsoft indique lui-même dans le document que « Sony a dépassé Microsoft en termes de ventes de consoles et de base installée, ayant vendu plus de deux fois plus que Xbox dans la dernière génération ».

Combien de Xbox One a vendu Microsoft au total ?

Dans son document, Microsoft ne dévoile pas précisément combien l’entreprise a vendu de Xbox One au cours de sa vie. L’entreprise refuse de publier des informations sur les ventes de consoles depuis 2015, affirmant que ce n'est pas la « mesure clé du succès » sur laquelle ils aiment se concentrer.

Il est cependant possible de donner une estimation du nombre de Xbox One vendues grâce aux chiffres de ventes de la PS4 de Sony. La firme nipponne a récemment officiellement cessé de communiquer les chiffres de vente actualisés de la PS4, ce qui signifie que la console au succès monumental arrête le décompte de sa durée de vie à 117,2 millions d'unités vendues. Cela situerait la Xbox One quelque part dans la fourchette des 50 millions d'unités, ce qui correspond à peu près aux estimations des analystes ces dernières années.

Microsoft dissipe également les craintes selon lesquelles l'ajout des jeux d'Activision Blizzard au Game Pass serait injuste pour ses concurrents concernant son service de streaming. « L'offre de jeux par abonnement de Microsoft, Xbox Game Pass, a été lancée comme une réponse compétitive de Microsoft à l'échec de Xbox dans la ‘guerre des consoles' », peut-on lire dans le document. Microsoft admet donc pour la première fois sa défaite.

Le géant américain peut néanmoins se féliciter du succès des Xbox Series X et S, qui battent actuellement tous les records de vente de la société. De son côté, Sony a vu ses ventes de PS5 s’écrouler en Europe.