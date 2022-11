La Xbox dédiée au cloud gaming sera 3 fois moins chère que la Series S

Phil Spencer est revenu en détail sur le projet Keystone, la Xbox spécialement conçue pour le cloud gaming qui arrivera d’ici quelques années. Le patron en a profité pour dévoiler une tranche de prix pour l’appareil.

Dans une interview, Phil Spencer, le patron de Xbox, a donné de nouveaux détails sur les objectifs de Microsoft concernant la prochaine Xbox « allégée », pour l’instant nommée Keystone, qui sera entièrement dédiée au cloud gaming.

Après avoir officialisé le design de l’appareil sur les réseaux sociaux, Spencer est revenu sur les problèmes qu’avait rencontrés l’entreprise lors du développement de la console. Si la Xbox Keystone n’arrivera « pas avant des années », c’est tout simplement parce que Microsoft n’a pas réussi à atteindre le prix de vente qu’il souhaitait fixer.

La Xbox Keystone coûtera seulement une centaine d’euros

Le patron de Xbox dévoile que la Xbox Keystone devait à l’origine être positionnée entre 99 et 129 dollars, soit près de 3 fois moins que la Xbox Series S. Le problème, c’est qu’après 9 mois de développement, la société n’a pas réussi à atteindre le prix de vente qu’elle souhaitait à cause de composants trop chers.

Pour ne rien arranger, Microsoft veut absolument vendre sa console dédiée au cloud gaming avec une manette, ce qui fait évidemment grimper la note finale. Phil Spencer indique être confiant que l’entreprise arrivera à atteindre son objectif de prix à l’avenir. Il faudra donc patienter avant de voir arriver la nouvelle console Xbox sur le marché.

Les différents prototypes fabriqués auraient été utilisés par différents employés à leur domicile, et les retours ont vraisemblablement montré que l’appareil fonctionnait à merveille. On imagine que Microsoft va donc tout faire pour lancer la console le plus rapidement possible. En attendant, l’entreprise a concentré ses efforts sur l’application destinée aux TV Samsung.

Pour rappel, les téléviseurs du géant coréen sont désormais compatibles avec l’application Xbox, ce qui permet aux propriétaires de jouer à tous les titres du catalogue Xbox Game Pass via le cloud. Samsung a d’ailleurs déjà commencé à vendre des téléviseurs avec des manettes ainsi que trois mois d’abonnement offerts sur certains marchés.

