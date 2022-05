Microsoft confirme que sa Xbox dédiée au cloud gaming n’est pas près de sortir

Microsoft donne des nouvelles de sa Xbox dédiée au Cloud Gaming. Nommée Keystone, elle est en rumeur depuis plusieurs années déjà. Elle est encore loin d’être terminée et il serait étonnant qu’elle soit présentée à la prochaine conférence Xbox le 12 juin prochain.

Microsoft mise énormément sur le Cloud Gaming pour cette génération de consoles, notamment via le GamePass Ultimate. La firme de Redmond pourrait aller plus loin avec une Xbox dédiée.

Aujourd’hui, il existe deux modèles de Xbox Series. La X et la S. L’idée serait de proposer une troisième version, une mini Xbox sous la forme d’un dongle qui se brancherait partout, à la manière du Chromecast, et qui donnerait la possibilité au joueur de lancer n’importe quel jeu via le cloud. L’objet serait logiquement moins cher qu’une console « classique ». En tout cas, c’est la promesse faite par Microsoft.

Microsoft donne des nouvelles de la Xbox Cloud

Dans un article publié sur Windows Central, la firme de Redmond donne des nouvelles de ce projet en développement depuis maintenant des années. Ce dongle porte le nom de code Keystone et n’est pas près de sortir en l’état :

« Notre vision du Xbox Cloud Gaming n’a pas changé, notre but est de permettre aux gens de jouer aux jeux qu’ils veulent sur la plateforme de leur choix et quand ils le souhaitent. Comme nous l’avons annoncé l’année dernière, nous travaillons sur un terminal de streaming, nom de code Keystone, qui pourrait se connecter sur n’importe quel écran ou TV sans avoir besoin d’une console.

Dans notre développement, nous réévaluons constamment nos efforts, nous apprenons et nous nous assurons que nous apportons une plus-value aux utilisateurs. Nous avons pris la décision de prendre du recul par rapport à l’itération actuelle du terminal Keystone. Nous allons apprendre de nos erreurs et recentrer nos efforts dans une nouvelle approche qui nous permettra d’offrir l’expérience Xbox Cloud Gaming à plus de joueurs à travers le monde dans le futur. »



A lire aussi – Test Halo Infinite : retour flamboyant ou décevant pour le Master Chief ?

En substance, Microsoft confirme donc que le projet est encore loin, très loin d’être finalisé, même si la société reste encore très floue sur son travail. Il faudra donc faire preuve de patience avant de pouvoir utiliser ce dongle. Dans tous les cas, le cloud gaming est une part importante de la stratégie actuelle du constructeur et ce dernier n’a donc pas le droit à l’erreur.

Source : Windows Central