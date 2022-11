Xbox Game Pass : voici les nouveautés à venir d’ici la fin novembre 2022

Comme d'habitude, le Xbox Game Pass s'apprête à recevoir une nouvelle fournée de jeux inédits dans son catalogue. Et justement, Microsoft vient de détailler la liste des titres à venir sur son service d'ici le 30 novembre 2022. Et autant dire qu'il y en aura pour tous les goûts.

Tandis que les abonnés au Playstation Plus Premium se plaignent, à juste titre, de ne pas avoir suffisamment de nouveautés au catalogue, le Xbox Game Pass continue de garnir sa collection tous les 15 jours. Début novembre, nous avons eu le droit aux jeux Walking Dead de Telltale, à Ghost Song ou encore à Football Manager 2023 ou l'excellent Return to Monkey Island.

Or et alors que nous approchons doucement de la fin du mois de novembre 2022, Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des jeux inédits à venir sur le Xbox Game Pass dans les deux prochaines semaines. Autant dire qu'il y en aura pour tous les goûts, entre du FPS multijoueur, du RTS dans l'univers de Dune, ou du point & click au style gothique. Rappelons également que Battlefield 2042 devrait débarquer sur le Game Pass à la fin du mois également, pile pour le lancement de la 3e saison multi du titre de DICE.

Xbox Game Pass : la liste des nouveaux jeux à venir

Pentiment (Cloud, console & PC) Disponible

Somerville (Cloud, console & PC) Disponible

Dune : Spice Wars (Aperçu – PC) 17 novembre

GhostIore (Aperçu – PC) 17 novembre

Lapin (Cloud, console & PC) 17 novembre

Norco (Cloud & console) 17 novembre

Gungrave G.O.R.E (Cloud, console & PC) 22 novembre

Insurgency : Sandstorm (Cloud & console) 29 novembre

Soccer Story (Cloud, Console & PC) – 29 novembre

Warhammer 40 000 : Darktide (PC) – 30 novembre

Dans cette sélection, on vous conseillera de jeter évidemment un oeil à Pentiment et Sommerville, deux indépendants prometteurs que nous avons déjà évoqué dans notre précédent article sur les nouveautés Xbox Game Pass.

Dune : Spice Wars s'annonce tout aussi intéressant. Ce jeu de stratégie en temps réel intègre également des éléments de 4X, et vous invitera à prendre le contrôle de votre faction pour asseoir votre domination sur Arrakis, la célèbre planète désertique de Dune. Dans un toute autre genre, Gun Grave G.O.R.E promet d'être d'être un excellent défouloir qui puise son inspiration dans les ténors du genre, Devil May Cry en tête. Et pour ceux qui n'ont pas accroché au dernier Call of Duty Modern Warfare 2, Insurgency Sandstorm pourrait bien vous plaire, avec son approche tactique des combats.