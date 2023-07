La voiture électrique se démocratise un peu plus dans ce pays grâce à une mesure toute simple

Alimenter sa voiture électrique à une borne de recharge rapide tient parfois de la gageure. Tarification, abonnement, modes de paiement : les automobilistes doivent slalomer entre les contraintes pour accomplir une tâche pourtant simple. La Norvège a entrepris de grandement simplifier cette démarche.

Les voitures électriques sont de plus en plus populaires. Elles devraient même être majoritaires sur les routes du Vieux Continent à l’horizon 2030. Ce véritable boom des EVs a bien évidemment aiguisé l’appétit des opérateurs de bornes de recharge électrique, qui cherchent la manière la plus lucrative de proposer leurs services. Cela a parfois pour effet d’engendrer la confusion et la frustration, les clients devant jongler entre différents abonnements et autres cartes de paiement.

Les voitures thermiques ont au moins cet avantage : il est facile de faire son plein et de le payer par carte. La Norvège a décidé de mettre fin à cette confusion. Depuis le 1er juillet 2023, les opérateurs de bornes de recharge rapide du pays nordique sont obligés d’accepter le paiement par carte. Cela parait tout bête, mais cela facilite surtout la vie de milliers de propriétaires de véhicules électriques qui étaient auparavant obligés d’alimenter leurs véhicules dans les stations de « leur marque », ou en fonction de leur abonnement.

La Norvège impose une mesure qui va populariser la voiture électrique

Cela dit, toutes les bornes ne sont pas concernées par cette loi, car les opérateurs ne sont pas dans l’obligation d’adapter les stations implantées avant le 1er juillet. Mais à une époque où le paiement sans contact est de plus en plus fréquent, les limitations imposées aux bornes de recharge rapide paraissent quelque peu anachroniques.

Cette mesure était réclamée à cor et à cri par 87 % des Norvégiens, et la bonne nouvelle, c’est qu’une loi identique est en passe d’être adoptée au niveau européen. L’UE veut non seulement s’attaquer à « la jungle des tarifs », mais elle veut aussi, à travers le « pacte vert », faciliter l’accès aux carburants alternatifs. Le paiement par carte à la borne de recharge rapide est une bonne première étape.