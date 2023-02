Paiement sans contact : le plafond pourrait être relevé à 80 € plus tôt qu’on ne le pense

Le paiement sans contact rencontre toujours plus de succès. Si selon SumUp, cette technologie n’est utilisée que par 7 Français sur 10, elle est amenée à se développer encore plus dans l’Hexagone. Le relèvement du plafond de paiement à 80 € pourrait faciliter son adoption.

La popularité du « sans contact » ne se dément pas. Les paiements par smartphone et « sans contact » ont explosé en 2022. En Suisse, par exemple, il permet aux consommateurs de régler jusqu’à 80 €, tandis que les Anglais peuvent l’utiliser pour payer l'équivalent de 112 €. En France, selon SumUp, une fintech européenne, le « sans contact » est adopté par 68 % des Français. Une adoption certes importante, mais moins marquée que dans les autres pays européens.

Si le papier publié le 19 janvier 2023 par SumUp nous apprend que le taux de pénétration du paiement sans contact en Île-de-France et en Corse compte parmi les plus faibles en France, c’est une déclaration d’apparence anodine qui attire l’attention. Selon la compagnie anglaise, « le passage du plafond de 30 € à 50 € par la Fédération bancaire française en mai 2020, bientôt rehaussé à 80 €, a contribué à renforcer l’attractivité et l’adoption de ce mode de paiement par les consommateurs ».

Le relèvement du plafond de paiement sans contact à 80 € semble inéluctable

En France, au-delà de 50 €, il faut introduire sa carte bancaire dans un boîtier et saisir son code pour valider la transaction. À en croire SumUp, il sera possible d’utiliser le paiement sans contact pour régler des sommes allant jusqu’à 80 €. Si la startup britannique a refusé de donner plus de précisions sur la date d’entrée en vigueur de cette mesure à nos confrères de MoneyVox, le relèvement de cette limite ne semble plus être qu’une question de temps.

Tout le monde s’accorde à le dire, le paiement sans contact c’est l’avenir. À terme, pouvoir régler sans contact n’importe quelle somme est l’objectif souhaité. Les commerçants français peuvent un peu tordre la règle, en adoptant le PIN Online, une mode de paiement alternatif qui empreinte aux technologies des deux mondes. Pour payer plus qu’une somme définie — 50 € à l’heure actuelle en France —, il faut payer sans contact et saisir votre code secret.