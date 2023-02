La voiture électrique à 100 euros par mois arrivera bien en France en 2023, c’est promis

Les foyers les plus modestes pourront bientôt conduire un véhicule à l’impact énergétique moins important, sous réserve de payer 100 euros par mois. Le dispositif devrait arriver dès la fin de l’année.

La voiture électrique à 100 euros par mois était une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron, et cela fait désormais près d’un an que nous entendons parler du projet. Le gouvernement avait accéléré le pas à la fin de l’année dernière en dévoilant l’offre de leasing, mais nous attendons toujours les modalités avant impatience.

Élisabeth Borne a finalement confirmé en fin de semaine dernière que ce dispositif sera mis en place dès la fin de l’année, et a même précisé un peu plus le calendrier que nous pouvons attendre. D’après elle, les réservations pour une voiture électrique à 100 euros par mois seront possibles à « l'automne 2023 ».

Qui sera éligible au leasing à 100€ par mois pour une voiture électrique ?

Pour l’instant, il est toujours difficile de dire qui sera éligible au dispositif mis en place par le gouvernement. Le projet, soutenu par la loi de finances pour 2023, devrait permettre aux foyers les plus modestes d’être éligibles, mais les conditions précises sont pour l’instant assez floues.

Les voitures électriques mises à disposition pourraient se compter au nombre de 100 000, et plusieurs constructeurs automobiles devraient participer. D’autres pourraient ensuite s’aligner à condition que la Caisse des Dépôts garantisse le premier apport. Après les réservations à la fin de l’année, les premières voitures électriques seraient ensuite livrées dès l’année prochaine, en 2024.

Un des objectifs du gouvernement est que cette aide ne profite pas aux véhicules produits hors de France ou d'Europe. La Renault 5, avec son tarif estimé autour de 25 000 euros, doit justement débuter sa production fin 2024 dans l'usine de Maubeuge, et il est très probable qu’elle fasse partie des véhicules électriques concernés par ce dispositif.

Le gouvernement devra donc rapidement donner plus d’informations concernant les critères d’éligibilité, mais on imagine qu’ils devraient être similaires à d’autres aides actuellement en place pour les foyers les plus modestes. Nous vous tiendrons évidemment au courant de tout ça.