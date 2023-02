Voitures électriques : le gouvernement promet les 100 000 bornes avant l’été 2023

En 2020, Emmanuel Macron s'était engagé à atteindre le cap des 100 000 bornes de recharge électrique en France. A l'heure où nous écrivons ces lignes, cet objectif est encore loin d'être rempli… Mais le gouvernement est confiant et espère arriver à ce pallier avant l'été 2023.

Avec une interdiction des ventes de voitures thermiques neuves en Europe dès 2035, les gouvernements de nombreux états membres mettent les bouchées doubles pour pousser les citoyens à passer à l'électrique. Cela passe évidemment par des aides à l'achat, comme le bonus écologique en France, sans oublier le développement des infrastructures de recharge.

Sur ce point, Emmanuel Macron avait pris un engagement clair en juin 2020 : atteindre les 100 000 bornes de recharge électrique dans l'Hexagone d'ici 2021. Aujourd'hui, à savoir ce mercredi 8 février 2023, l'objectif est loin d'être rempli.

Le cap des 100 000 bornes d'ici l'été 2023

D'après un rapport publié par Avere France en début janvier 2023, le pays comptait au 31 décembre 2022 exactement 82 107 points de recharge. Si le cap des 100 000 est encore loin, l'institution reconnaît l'effort de l'Etat français pour accélérer la cadence :

“L’objectif de 100 000 points de recharge (ouverts au public) fixé initialement par le gouvernement à fin 2022 avait surtout pour ambition de donner un nouvel élan aux déploiements. En ce sens, c’est réussi : nous sommes passés en un an de 53 667 points de recharge ouverts au public à plus de 80 000. Ce sont ainsi plus de 25 000 points de recharge qui sont sortis de terre en un an, soit plus qu’entre 2016 et 2020 ! “, écrit Clément Molizon, délégué général d'Avere France.

La qualité et la rapidité du réseau doivent s'améliorer aussi

Depuis, 3 177 bornes supplémentaires ont été installés dans l'Hexagone en janvier 2023. Le gouvernement se montre confiant. Olivia Grégoire, ministre délégué aux PME, a déclaré dans un débat au Sénat que le cap des 100 000 bornes électriques sera atteint au second semestre 2023. Attention toutefois, comme le souligne l'Avere France, la quantité ne fait pas tout.

Il faudra veiller à la qualité et à la fiabilité du réseau. En janvier 2023, le taux de disponibilité moyen d'une borne de recharge était de 85 %. Autre point important, 90 % du parc existant propose uniquement de la recharge lente, sous les 22 kW de puissance. Ce qui allonge considérablement le temps passé à recharger les batteries de ses véhicules. Si le gouvernement veut pousser les Français à prendre le virage de l'électrique, il faudra travailler sur ces points cruciaux. Pour l'heure, la France est le 3e pays de l'UE le mieux équipé en stations de recharge, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas.

Source : Avere