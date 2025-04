Switch 2 : Nintendo explique pourquoi le jeu démo n’est pas gratuit

Nintendo Switch 2 Welcome Tour sera sans doute vendu au prix de 10 euros. Ce petit jeu démo permet de se familiariser avec la nouvelle console. Devrait-il être gratuit ? Un cadre de Nintendo tente de justifier la décision de le rendre payant.

Lors de la présentation de la Switch 2, Nintendo nous a surpris en annonçant que le petit jeu en guise de démo technique qui accompagne traditionnellement une console ne sera pas gratuit, mais payant. Nintendo Switch 2 Welcome Tour sera en effet vendu au prix de 10 dollars US, a fait savoir l'éditeur au média IGN. En France, il devrait être commercialisé au tarif de 10 euros.

Il est assez inhabituel que ce type de jeu, qui sert avant tout à présenter les fonctionnalités de la console et à mettre en avant ses atouts, ne soit pas inclus avec la Switch 2. Pour ne mentionner que le cas le plus récent, Sony a par exemple offert l'excellent Astro's Playroom à tous les propriétaires d'une PS5.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour à 10 euros, vraiment un bon rapport qualité-prix ?

La grogne monte chez les joueurs, alors que Nintendo a déjà été critiqué pour le prix de la Switch 2 elle-même, ainsi que des jeux, en version physique notamment. Bill Trinen, vice-président des produits et de l'expérience joueurs chez Nintendo of America, a évoqué cette stratégie tarifaire au cours d'un entretien avec IGN. Selon lui, il ne s'agit pas d'un “tarif exorbitant” et le rapport qualité-prix de Nintendo Switch 2 Welcome Tour est bon.

“C'est un jeu assez solide, avec beaucoup de détails intéressants”, assure le responsable, qui ajoute que le titre est bien plus riche qu'il ne paraît de premier abord. Nintendo promet des quiz, des mini-jeux et des démos techniques dans ce Welcome Tour. “Explorez les fonctionnalités de base comme la fixation magnétique des manettes Joy-Con 2, mais aussi des détails techniques avancés que vous n'auriez peut-être jamais soupçonnés”, peut-on lire sur le site officiel du fabricant.

Chez Phonandroid, nous n'avons pas encore joué à Nintendo Switch 2 Welcome Tour pour nous faire une idée sur l'intérêt réel du titre. Mais n'hésitez pas à consulter notre premier avis sur Mario Kart World, que nous avons pu essayer, ainsi que notre ressenti sur Donkey Kong Bananza.

Source : IGN