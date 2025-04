Nintendo donne un goût dégoûtant aux cartouches Switch 2 pour une raison bien précise, on vous déconseille fortement de vérifier

Si vous pensiez goûter aux jeux Switch 2, vous allez être déçus. Nintendo a volontairement gardé un goût atroce sur ses cartouches. Une méthode simple pour éviter que les enfants en fassent leur goûter.

La Nintendo Switch 2 arrive en France le 5 juin 2025, avec une fiche technique bien plus ambitieuse que celle de sa grande sœur. Nouveau processeur, écran Full HD à 120 Hz, micro intégré, GameChat ou encore GameShare… la console multiplie les fonctionnalités inédites. Mais au milieu des annonces, un détail a refait surface : les cartouches de jeu ont toujours ce goût infect. Et ce n’est pas un bug de fabrication.

Nintendo a ainsi confirmé que ce goût amer était volontaire. Comme pour la première Switch en 2017, les cartouches de la Switch 2 sont recouvertes d’un produit au goût très désagréable. L’idée n’est pas d’empêcher les gens de les acheter, mais plutôt d’éviter qu’un enfant ou un animal ne tente de les avaler par erreur.

Nintendo utilise un agent au goût infect pour éviter que les cartouches Switch 2 soient avalées par les enfants et les animaux

La substance utilisée s’appelle le denatonium benzoate. C’est un agent chimique réputé pour être l’un des plus amers du monde. Il est même utilisé dans le monde agricole pour éloigner les animaux des cultures. Son application sur les cartouches de jeu permet de provoquer une réaction immédiate : toute personne qui tenterait de les mettre en bouche serait automatiquement découragée. Nintendo précise que cette mesure ne présente aucun risque pour la santé, mais qu’elle reste un moyen simple de garantir la sécurité des plus jeunes et des compagnons à quatre pattes.

En parallèle de cette précaution, les cartouches de la Switch 2 évoluent sur le plan technique. Elles sont plus rapides à charger, arborent un nouveau coloris et certaines, appelées Game-Key Cards, ne contiennent même plus le jeu entier. Un choix qui vise à limiter le stockage tout en s’adaptant à la nouvelle architecture logicielle de la console. Rappelons qu'elle sera vendue à partir de 469,99 €, ou en bundle avec Mario Kart World pour 509,99 €. Avec tout ça, vous pouvez tout faire avec ces cartouches. Sauf les manger.

Source : gamespot