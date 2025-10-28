Cette application de Google que tout le monde utilise va bientôt vérifier votre âge

Google s’adapte aux nouvelles législations qui obligent les magasins d’applications à vérifier l’âge des consommateurs. Après YouTube, c’est donc au tour du Play Store d’exiger de ses utilisateurs qu’ils prouvent leur majorité.

La vérification de l’âge des utilisateurs continue de se généraliser. Après Spotify, qui a opté pour une politique particulièrement stricte au Royaume-Uni, c’est au tour de Google de se plier aux exigences de plusieurs États américains. Le Texas, l’Utah et la Louisiane viennent en effet d’adopter des lois obligeant les magasins d’applications à vérifier l’âge des utilisateurs, transmettre ces informations aux développeurs et obtenir l’autorisation parentale.

Après YouTube, il se pourrait donc que Google renforce sa politique de vérification de l’âge des utilisateurs en l’étendant au Play Store. C’est en tout cas ce que suggère une publication sur X (ex-Twitter) d’Artem Russakovskii, repérée par nos confrères d’Android Authority.

Voici comment prouver votre âge sur le Play Store

L’utilisateur a, en effet, partagé des captures d’écran de l’invite de vérification. Cette nouvelle mesure de sécurité, apparemment en cours de déploiement par Google, semble conçue pour obliger les utilisateurs à vérifier leur âge avant de pouvoir télécharger certaines applications. En d’autres termes, refuser de se soumettre à l’exigence de la firme de Mountain View bloque le téléchargement. Pour prouver son âge, l’utilisateur dispose de plusieurs solutions :

Téléverser une pièce d’identité officielle,

Prendre un selfie,

Utiliser une carte de crédit,

Recourir à un service tiers d’estimation de l’âge comme io.

Ce nouveau système de vérification de l’âge intégré au Play Store devrait être déployé progressivement et varier selon les régions – tout comme les méthodes proposées : Verifymy.io n’est, par exemple, pas disponible partout.

Pour autant, rappelons qu’imposer la vérification de l’âge sur Internet a déjà des effets pervers. Cette obligation détourne de ces sites les internautes, qui préfèrent se tourner vers des concurrents qui n’exigent pas une preuve de leur majorité.

On peut ainsi supposer que la vérification d’âge sur le Play Store pourrait guider les utilisateurs vers des boutiques non officielles et tous les problèmes de sécurités qui y sont inhérents. De plus, on peut s’interroger sur la réelle efficacité de ces mesures, cette astuce toute simple permettant de tromper les systèmes de vérification de l’âge en ligne.