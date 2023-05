La TV Samsung Neo QLED QN85B voit son prix chuter pendant les French Days

La TV Neo QLED Samsung QN85B est l'une des meilleures TV QLED Mini LED de 2022. Grâce aux French Days, elle est à un très bon prix en ce moment sur Boulanger dans sa version de 55 pouces.

Nous vous parlions cette semaine de la TV Neo QLED Samsung QN700B à moins de 999 € pendant les French Days. C'est une TV 8K à rétro-éclairage Mini LED. Difficile de trouver une TV 8K de cette qualité à moins de 1000 €. Mais il lui manque le taux de rafraichissement de 120 Hz via ses ports HDMI 2.1. Si vous êtes un joueur, ce facteur est indispensable en 2023, notamment pour profiter de la PS5 au maximum de son potentiel.

La TV Neo QLED Samsung QN85B que nous vous présentons dans ce bon plan ne souffre pas de cette insuffisante. Et il s'agit d'un modèle Mini LED en 4K cette fois-ci dont le contraste se rapproche de celui des TV OLED grâce à ses milliers de minuscules LED à l'arrière du panneau d'affichage. Il s'agit donc d'une belle alternative à l'OLED si vous disposez d'un budget quelque limité. Vous n'auriez rien à regretter quant à la qualité d'affichage.

La TV Neo QLED Samsung QN85B à moins de 900 € sur Boulanger

Au lieu de 1099 € habituellement la TV Samsung Neo QLED QN856B de 55 pouces est affichée à 879 € sur Boulanger pendant les French Days. De quoi profiter d'une belle réduction de 20% qui correspond à 220 € d'économie minimum sachant que cette TV a été lancé à 1800 € l'année dernière.

Si vous recherchez une belle opportunité pour changer de TV à moindre coût pendant les French Days, c'est l'une des meilleures offres que nous avons identifiées. Cette TV compatible HDR10+ et Dolby Atmos est excellente aussi bien pour le cinéma que pour le jeu vidéo. Grâce à ses 4 ports HDMI 2.1 et son taux de rafraichissement de 120 Hz, elle est taillée pour une bonne expérience de gaming : ALLM, VRR, 4K jusqu'à 120Hz, FreeSync, etc.