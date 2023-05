Pour les French Days, cette TV Samsung Neo QLED 8K est à un prix incroyable

Pour les French Days, Cdiscount propose une offre très intéressante si vous cherchez à vous équiper d'une nouvelle TV. La Samsung Neo QLED QN700B (Mini LED) dans ses versions de 55″ et de 65″ est disponible à partir de 999 € sachant qu'il faut en temps normal compter au moins 1799 €. On vous dit tout sur ce bon plan.

Les French Days de printemps sont ouverts et se poursuivront jusqu'au 9 mai 2023. Cdiscount fait partie des enseignes en ligne les plus actives de cette grande foire aux bons plans. Si vous guettez les meilleures offres pour remplacer votre TV actuelle, en voici une qui devrait vous intéresser si vous visez le haut de gamme pour un tarif plus que raisonnable.

La TV Neo QLED Samsung QN700B est à un prix incroyable pendant les French Days sur Cdiscount. Cette offre a plusieurs avantages. D'abord il s'agit d'une TV 8K qui s'affiche en ce moment à un tarif auquel on retrouve habituellement les modèles 4K. C'est aussi une TV Mini LED comme toutes les références Neo QLED de chez Samsung. Cette caractéristique signifie qu'elle dispose des milliers de diodes mini-LED qui lui permettent non seulement de produire une forte luminosité, mais aussi d'offrir une profondeur de contraste proche de celle des TV OLED.

TV Samsung Neo QLED QN700B : plus de 50% de réduction pendant les French Days

Alors qu'elle a été lancée à 2199 € il y a un an, la Samsung Neo QLED QN700B de 55 pouces est à son meilleur prix sur Cdiscount pour les French Days. Vous pouvez l'acheter en ce moment pour seulement 999 € sachant que chez les concurrents, on la trouve en moyenne à 1799 € ces dernières semaines. Et si vous préférez le format de 65 pouces, il est aussi en promo à 1399 € sachant qu'on le trouve par exemple chez la Fnac à 3500 €.

Il s'agit là de l'une des meilleures offres des French Days dans la catégorie TV. Pour rappel, la technologie MiniLED réduit considérablement le fossé entre les TV QLED et OLED en matière de contraste. Les milliers de zones de rétro-éclairage permettent d'avoir des noirs plus profonds. Ces modèles offrent une excellente luminosité (dalle VA) comparativement aux TV OLED et couvrent une gamme de couleurs plus large.

L'autre atout de cette TV Samsung Neo QLED est qu'elle est 8K et donc future-proof. C'est un modèle paré pour l'épreuve du temps. Et pour le reste, il s'agit bien sûr d'une Smart TV compatible avec toutes les applications de divertissement que vous pourriez souhaiter avoir sur votre téléviseur.