Tesla affirme que la Model Y sera numéro 1 des ventes de voitures dans le monde d’ici 2023

Tesla a dévoilé une petite bombe au détour de la dernière annonce de ses résultats trimestriels. Lors de la conférence téléphonique Elon Musk a affirmé que la Model Y deviendra la voiture la plus vendue dans le monde d'ici 2022 voire 2023 au plus tard.

Qui aurait pu croire il y a seulement cinq ans que Tesla serait devenu si énorme que même les constructeurs automobiles historiques regardent la marque avec envie ? Tesla vient d'annoncer ses résultats trimestriels lors d'une conférence téléphonique, et on peut dire que la firme d'Elon Musk s'en sort très bien en pleine pénurie de semiconducteurs.

La firme annonce un bénéfice net de 438 millions de dollars pour le seul premier trimestre 2021, ce qui permet à la firme de délivrer un dividende de 93 cents par action. Le chiffre d'affaire total de Tesla était de 10,93 milliards de dollars sur la période. Le constructeur parvient à déjouer les pénuries de composants entre autres, en “restant extrêmement agile pour adopter de nouveaux microcontrôleurs plus disponibles tout en développant simultanément les firmware de ces nouvelles puces issues de nouveaux fournisseurs”.

L'avenir semble radieux pour Tesla et les ventes de Model Y

Elon Musk en a profité pour annoncer l'arrivée des premières livraisons du dernier modèle de la Model S en mai, et la révision la plus récente de la Model X dans le courant du 3e trimestre 2021. Mais ces annonces sont pratiquement passées au second plan suite à une petite phrase dont Elon Musk a le secret. L'entrepreneur affirme en effet que la Tesla Model Y sera le véhicule le plus vendu dans le monde dès 2022 voire 2023 au plus tard.

Pour l'heure la voiture la plus vendue dans le monde est la Toyota Corolla produite à 1,5 millions d'unités par an. Avec les annonces d'Elon Musk on comprend que le volume de production de la Model Y va rapidement dépasser ce chiffre. L'investisseur et youtubeur Dave Lee a calculé les implications de ce scénario pour les performances de Tesla. Selon lui, il faut prendre en compte en plus des 1,5 millions de Model Y environ 500 000 ventes de Model 3, S et X.

Selon ce scénario, Tesla devrait dès 2022 ou 2023 réaliser un bénéfice net de 3,6 milliards de dollars sur l'année. Et encore, on ne compte pas les ventes de Cybertruck et de Semi qui devraient s'ajouter à ces chiffres à peu près à cette période. Selon l'investisseur, dès que Tesla atteindra 2 millions de véhicules produits par an la firme sera en mesure de lancer un modèle à 25 000 dollars dont il sera possible de faire grimper la production à 10 millions d'unités par an.