La Tesla Model Y devrait voir son prix baisser en Europe, voici pourquoi

Les plans de Tesla pour une nouvelle Model Y plus abordable circulent depuis un certain temps, et il semble maintenant que l'entreprise a commencé la production d'une version à propulsion arrière dans son usine Giga Berlin-Brandenburg en Allemagne.

En plus d’être l’une des voitures électriques les plus populaires du monde, la Tesla Model Y est également la reine de l’autonomie au classement EPA selon son constructeur. En Europe, le SUV compact d’Elon Musk jouit d’une énorme popularité depuis son lancement il y a quelques années, et ce dernier pourrait bientôt voir ses ventes exploser dans les semaines à venir.

Après avoir annoncé des baisses de tarifs assez significatives sur tous les modèles de sa Tesla Model Y, Tesla songerait à rendre la voiture encore plus abordable en fabriquant une toute nouvelle version. Selon la publication allemande Teslamag, cette nouvelle configuration de la Model Y vient de rentrer en production à la Gigafactory de Berlin, et est équipée de batteries fournies par le fabricant chinois BYD. Cela suggère que le nouveau véhicule pourrait être nettement moins cher que ses prédécesseurs.

La Tesla Model Y la moins chère va être fabriquée en Europe

D’après les informations de Teslamag, la nouvelle Model Y offrirait une propulsion arrière (RWD), et viendrait remplacer la Model Y RWD actuellement disponible et importée de Chine, qui est équipée de batteries prismatiques LFP de CATL. Les deux autres versions de la Model Y produites en Allemagne, la LR AWD et la Performance, sont équipées de cellules de batterie cylindriques de type 2170, probablement de LG Energy Solution et importées de Chine.

Alors que la Model Y actuelle offre une autonomie de 455 km grâce à sa batterie d’environ 60 kWh, la nouvelle version avec la batterie de BYD devrait offrir une autonomie d’environ 440 km (selon le cycle WLTP), pour une capacité d’environ 55 kWh. La nouvelle batterie serait également la première à offrir une technologie nommée « Blade », présentée comme plus sûre et plus fiable que les batteries lithium-ion traditionnelles. La batterie Blade serait plus dense en énergie que les autres batteries de même taille et de même poids, ce qui pourrait conférer au nouveau Model Y RWD un avantage significatif sur ses concurrents.

Si les rumeurs concernant la nouvelle Model Y RWD équipée de batteries BYD sont fondées, cela pourrait signifier que Tesla abandonne l'utilisation de batteries CATL pour ses modèles européens. En misant sur une batteire plus petite et une production locale pour la Tesla Model Y, Tesla pourrait bien faire chuter son tarif, puisqu’il n’aurait plus à importer les voitures de Chine. Pour rappel, la Tesla Model Y importée de Chine est actuellement disponible à 40 990 euros, bonus écologique déduit. La nouvelle version devrait donc bien passer sous la barre des 40 000 euros.