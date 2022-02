La Tesla Model 3 n’est plus la meilleure voiture électrique du marché, selon une étude

Chaque année, Consumer Reports dresse une liste de 10 voitures qui, selon lui, sont les meilleures prestations dans leurs catégories respectives. Après deux années en haut du classement des voitures électriques, la Tesla Model 3 a été détrônée.

La Model 3 n'occupe désormais que la troisième position dans le classement des meilleures voitures électriques selon Customer Reports, derrière la Ford Mustang Mach-E et le Kia Niro. Pour ceux qui ne le savent pas, ce classement se base sur divers facteurs, dont notamment des essais routiers, les rapports de satisfaction des propriétaires, les performances, la sécurité, la fiabilité, les caractéristiques ou encore la qualité de fabrication des véhicules.

D’après Customer Reports, c’est bien la Ford Mustang qui mérite cette année le titre de meilleure voiture électrique. « Le crossover Mach-E est entouré de l'héritage Mustang et fabriqué avec les détails associés à un constructeur automobile centenaire. Nous l'avons remarqué immédiatement, et les acheteurs de voitures ont fait de même », peut-on lire chez Consumer Reports. Il semblerait que la voiture ait gagné beaucoup de points grâce à sa praticité et son côté agréable. « La Ford est également plus silencieuse et se conduit mieux ».

Tesla perd beaucoup de places dans le classement à cause du nouveau volant Yoke

La Tesla Model 3 n’a pas été la seule à dégringoler. Le nouveau volant Yoke de Tesla installé dans les berlines Model S et les SUV Model X serait si difficile à utiliser qu'il a fait chuter de sept places le constructeur automobile dans le classement annuel des marques automobiles établi par Consumer Reports.

Désormais, Tesla est placée à la 23e place des meilleurs constructeurs automobiles, loin derrière Subaru et Mazda qui sont respectivement classés premier et deuxième de l’année 2021. Tesla a perdu beaucoup de places à cause des nombreux rappels qui ont impacté plusieurs centaines de milliers de véhicules, ou encore des plaintes déposées par les conducteurs après des défaillances techniques.

Si vous comptiez acheter une Tesla Model 3 et que ce nouveau classement vous fait douter, Customer Reports rappelle qu’il s’agit d’une très bonne voiture. « Ne vous méprenez pas, la Model 3 reste un excellent choix, et Consumer Reports la recommande », indique le rapport, qui fait l'éloge de la technologie de la voiture Tesla, de sa longue autonomie et de son « impressionnant réseau de recharge ».

