Tesla fait exploser l’autonomie de la Model 3 avec ce nouveau modèle disponible en France

Tesla vient d'officialiser l'arrivée d'une nouvelle venue dans la gamme Model 3 en France : la version Grande Autonomie Propulsion. Disponible dès aujourd'hui, cette variante s'impose d'ores et déjà comme la championne de l'autonomie, avec plus de 700 km en une charge.

Il était temps diront certains ! Après son lancement aux Etats-Unis il y a quelques mois, la Tesla Grande Autonomie Propulsion arrive enfin sur le marché français. Pour rappel, la gamme Model 3 comptait jusqu'alors seulement trois modèles, à savoir la Propulsion, la Grande Autonomie Transmission intégrale et la surpuissante Performance Transmission Intégrale, présentée en avril 2024.

Pour profiter de la grosse batterie de 78,8 kWh utiles, il fallait impérativement opter pour la Grande Autonomie à quatre roues motrices, affichée à partir de 49 990 €. Mais ce n'est maintenant plus le cas ! Avec la Grande Autonomie Propulsion, Tesla fait tout simplement exploser l'autonomie de la berline, tout en limitant l'impact sur la facture.

Plus de 700 km d'autonomie et une efficience record d'après Tesla

Forcément, avec un moteur en moins à l'avant, cette version promet un rayon d'action plus important : 702 km en une seule charge. Et avec une consommation moyenne de 12,5 kWh/100 km, il s'agit d'après Tesla du véhicule le plus efficient jamais fabriqué par la marque.

Bien entendu, il conviendra de vérifier le coefficient de traînée et de tester la berline pour en avoir le coeur net. Concernant le reste des caractéristiques de la voiture, cette Model 3 Grande Autonomie Propulsion reprend évidemment l'intégralité des améliorations apportées sur la gamme “Highland” lancée en novembre 2023.

Hormis le design remanié, on pense donc au verre acoustique à 360 ° pour une meilleure isolation phonique, aux suspensions améliorées, aux joints et matériaux insonorisants ou encore au nouveau système audio composé de 9 haut-parleurs, un caisson de basse et un ampli.

Prix et disponibilité de la Grande Autonomie Propulsion

Concernant les tarifs, cette Model 3 Grande Autonomie Propulsion est proposée à partir de 44 990 € sur le configurateur de Tesla. Pour ce tarif, la berline est livrée avec le coloris Blanc nacré multicouches et des jantes Photon de 18 pouces. Si vous souhaitez des jantes de 19 pouces, il faudra ajouter 1190 € sur la facture. Mais attention, sachez que vous perdrez également en autonomie. Avec les jantes 19″, le rayon d'action maximal passe en effet à 640 km au lieu de 702.

D'après les dires de Tesla, les livraisons de la Grande Autonomie Propulsion débuteront dès novembre 2024. Dernière information importante, la Model 3 Propulsion classique a profité pour l'occasion d'une petite réduction. Désormais, elle est disponible à partir de 39 990 €. Souvenez-vous, la marque avait choisi d'augmenter son prix en juillet 2024, en réponse aux nouveaux droits de douanes imposés par l'UE sur les véhicule fabriqués en Chine.