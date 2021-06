Galaxy S21 FE : un nouveau benchmark confirme le SoC Snapdragon 888

Le Galaxy S21 FE (Fan Edition) apparait dans un nouveau benchmark sur Geekbench. Le listing révèle une partie de la fiche technique du smartphone abordable de Samsung, dont la présence du SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. On y découvre aussi la quantité de mémoire vive intégrée au téléphone.

Au cours des dernières semaines, le Galaxy S21 FE (Fan Edition) est apparu sur la toile à de multiples reprise. Le smartphone abordable de Samsung reprend les éléments visuels inaugurés avec les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, comme le bloc photo proéminent qui s'étend sur la tranche. Fidèle à ses habitudes depuis les S10, Samsung glisse le capteur photo frontal dans un trou dans l'écran.

Côté fiche technique, le géant de Séoul devrait miser sur le puissant SoC Snapdragon 888, le dernier chipset haut de gamme de Qualcomm, en lieu et place d'un SoC Exynos de son cru. Gravé en 5nm, le SoC alimente déjà les versions américaines Galaxy S21. Par contre, les modèles vendus sur le marché européen ont un Exynos 2100.

Samsung fait l'impasse sur le SoC Exynos 2100 et mise tout sur Qualcomm

Il y a quelques semaines, un benchmark avait déjà confirmé la présence d'un SoC Snapdragon 888 au sein du S21 FE. Plus récemment, un second benchmark est apparu dans la base de données Geekbench, confirmant l'intégration du chipset Qualcomm et l‘absence d'Exynos 2100 au programme. En effet, le nom de code apparu dans le listing, faisant référence au S21 FE, est toujours évoqué avec une puce Qualcomm. Comme prévu, Samsung ne déclinera pas son nouveau téléphone en version 4G avec Exynos.

Du reste, le benchmark révèle la présence de 8 Go de RAM. En miroir de l'an dernier, le fabricant devrait aussi vendre une version avec 6 Go de mémoire vive, légèrement moins chère. Sur Geekbench, le S21 FE monte à 592 en single core et à 2610 en multi core. Il s'agit clairement de résultats préliminaires, l'optimisation logicielle n'étant pas encore aboutie. Les scores finaux seront évidemment plus élevés.

Enfin, on rappellera que Samsung a récemment confirmé par mégarde l'existence du S21 FE sur son site web officiel. D'après les dernières fuites, le fabricant sud-coréen annoncera le téléphone dès le 19 août 2021 lors d'une conférence Unpacked en ligne. On vous en dit plus rapidement sur le S21 Fan Edition.