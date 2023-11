Xiaomi HyperOS : voici la liste des appareils qui recevront la mise à jour début 2024

On connaît désormais les premiers appareils Xiaomi qui bénéficieront de la nouvelle surcouche HyperOS chez nous début 2024. Des smartphones bien sûr, mais aussi une tablette.

Fin octobre, après une annonce quelques jours plus tôt, le constructeur chinois Xiaomi dévoilait sa nouvelle surcouche HyperOS, remplaçante de MIUI. Plus qu'une nouvelle interface sur smartphone, elle ambitionne de se déployer sur l'ensemble de l'écosystème Xiaomi et d'harmoniser leur fonctionnement. Téléviseurs, montres connectés, voitures… Il s'agit de proposer un système unique pour, entre autres, assurer une meilleure interopérabilité entre les appareils Xiaomi. L'intelligence artificielle est également de la partie dans les objets connectés notamment. Ils prendront des décisions pour vous de manière proactive par exemple.

Sur mobile, les innovations sont encore peu connues, mais elles commencent dès l'installation puisque le système prendra moins de place que n'importe quelle autre surcouche. Il sera même plus léger qu'Android “stock”, 8,75 Go au total. On sait déjà que les prochains Xiaomi 14 embarqueront HyperOS dès la sortie de boîte, tandis que d'autres modèles chinois en profiteront vers décembre cette année. Pour une version globale, il faut attendre le premier semestre 2024, et on sait désormais quels appareils seront les premiers servis.

Ces appareils Xiaomi recevront HyperOS chez nous début 2024

En plus des Xiaomi 14, voici la liste des appareils qui recevront HyperOS 1.0 chez nous dans les 4 premiers mois de 2024, sans plus de précision pour le moment :

Sans surprise, ce sont les derniers smartphones Xiaomi (et une tablette) qui sont concernés. On note l'absence du Xiaomi 11T Pro cependant. Cela ne veut pas dire qu'il ne recevra pas HyperOS plus tard, tout comme d'autres modèles. En interne, les développeurs peaufinent la surcouche, comme on peut le voir via les numéros de version repérés sur les serveurs officiels de Xiaomi. Aucune n'affiche 1.0, mais plutôt 1.0.0.1 ou 1.0.0.3 selon les cas.

La firme n'a toujours pas confirmé de date de sortie européenne pour ses Xiaomi 14. Il faudra sûrement attendre février ou mars 2024, ce qui pourrait coïncider avec un déploiement simultané d'HyperOS sur les autres smartphones. Réponse, en théorie, après les fêtes.

Source : GSMChina