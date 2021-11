La RTX 3090 bat un nouveau record sur 3DMark grâce à l’overclocking

Nouveau record battu pour la RTX 3090. Accompagnée du récent Intel Core i9-12900K et overclockée sous watercooling à 2490 MHz, la carte graphique de Nvidia a obtenu le score de 20 014 points sur 3DMark Port Royal. Le précédent record était de 19 600 points.

La Geforce RTX 3090 est véritable monstre de puissance. Cela se vérifie sur les jeux les plus récents, qu’elle affiche en 4K, voire 8K sans trop de problèmes. Mais le meilleur moyen d’attester des performances d’une carte graphique est bien entendu de passer par un benchmark, devenu le terrain de jeu des overclockers. Ces derniers sont passés maîtres dans l’optimisation de leur matériel pour obtenir les scores les plus élevés.

La preuve en est ce nouveau record établi par biso biso sur 3DMark Port Royal. Il a donc pour cela utilisé une RTX 3090 Kingpinn édition EVGA à une fréquence de boost de 2490 MHz, qu’il a couplé avec la dernière génération de processeurs Intel, à savoir le Core i9-12900K. Ce dernier a été placé sous watercooling avec une fréquence montée à 5,4 GHz. Enfin, le setup se complète avec 16 Go de mémoire DDR5 SK Hynix et d’une carte-mère Z690 Dark Kingpin. Cette configuration lui a permis d’obtenir le score de 20 014 points sous 3DMark Port Royal. Le précédent record était établi à 19 600 points.

La RTX 3090 est définitivement la reine des cartes graphiques

« Armé du matériel dernier cri, y compris une carte-mère EVGA Z690 DARK K|NGP|N, et une EVGA GeForce RTX 3090 K|NGP|N tournant à une horloge GPU de 2 895 MHz, l’overclocker “biso biso” a établi un nouveau standard pour une seule GPU dans 3DMark Port Royal avec un score de 20 014 ! C’est la première fois que 3DMark Port Royal obtient un score supérieur à 20 000 et cela témoigne des capacités des produits EVGA les plus performants », a déclaré EVGA.

Tout cela annonce donc du (très) bon pour la suite. Selon plusieurs rumeurs, Nvidia prépare l’arrivée une version améliorée de sa carte carte graphique phare, intitulée RTX 3090 Super. Et cela sans compter sur la nouvelle génération qui finira par pointer le bout de son nez. D’après les premières informations, la RTX 4090 serait jusqu’à deux fois plus puissante que le flagship actuel.