RTX 3090 : on sait pourquoi le jeu New World a tué quelques cartes graphiques

Certains joueurs de la beta de New World, le nouveau MMO d’Amazon, ont eu la désagréable surprise de voir leur RTX 3090 mourir pendant leur partie. Le constructeur EVGA indique aujourd’hui avoir trouvé la cause précise. Il s’agit d’un défaut de conception qui n’a finalement touché qu’une minorité d’utilisateurs.

New World est le tout premier MMO d’Amazon Games. En juillet dernier, le titre a eu le droit à une phase de beta fermée et les joueurs curieux se sont bien entendu rués dessus afin de voir ce que ça donnait. Mais certains possesseurs de cartes graphiques RTX 3090 ont eu la désagréable surprise de voir leur matériel briqué en cours de partie. Aie.

EVGA, le principal constructeur concerné par ce souci, a remplacé les cartes défaillantes et étudié le problème en passant les produits défectueux aux rayons X. Il a livré ses conclusions au site PC World. Les RTX 3090 briquées par New World ont toutes un point commun : la mauvaise finition des soudures au niveau des transistors MOSFET.

Cela ne concerne que les modèles vendus en 2020 et uniquement les RTX 3090. PC World précise qu’il peut y avoir des cartes d’autres constructeurs concernées par le souci, mais que rien n’a été confirmé à ce sujet. EVGA a précisé que moins de 1% de ses cartes étaient touchées, en se gardant toutefois de dire combien il en avait vendu au total.

New World, le MMO qui briquait les RTX 3090

Si vous avez une RTX 3090 et que vous comptez jouer à New World, vous n’aurez plus de souci à vous faire, le problème ayant été réglé depuis la bêta. En effet, le jeu n’avait pas de limitateur de FPS à la base, ce qui permettait aux cartes d’afficher un nombre indécent d’images par seconde et donc de les mettre à genoux. Il était alors conseillé d’activer le limitateur de FPS dans les options.

Pour rappel, New World est un MMORPG en monde ouvert édité par Amazon Games. Il s’agit de son deuxième jeu après Crucible. Ce dernier ayant été un échec retentissant, le studio a beaucoup à prouver avec ce nouveau titre. Sa sortie est prévue pour le 28 septembre prochain.

