La RTX 4090 serait deux fois plus puissante que la RTX 3090, voici les premières infos

La Geforce RTX 4090 commence à faire parler d’elle. Alors que sa sortie n’est pas prévue avant l’année prochaine, de premières informations concernant sa fiche technique ont été dévoilées. On apprend notamment qu’elle serait plus de deux fois plus puissante que la RTX 3090.

Vous souvenez-vous de l’époque où la RTX 4090 n’était encore qu’un prétexte pour un très bon poisson d’avril ? Plus le temps le passe, moins la carte graphique a l’allure d’une blague. Après une année 2021 mouvementée, Nvidia prépare la relève. Certains bruits de couloir annoncent en effet que le design du GPU serait terminé, et que ce n’est plus qu’une question de temps avant la production soit officiellement lancée.

Forcément, les premières fuites n’ont pas tardé à montrer le bout de leur nez. Dans une compilation que l’on doit à 3DCenter.org, on peut ainsi avoir un joli aperçu de ce que nous réserve Nvidia pour sa prochaine génération de cartes graphiques. À commencer par le nom de code de l’architecture qui succèdera à l’Ampère : Ada Lovelace.

La Geforce RTX 4090, véritable monstre de puissance

Baptisée pour le moment AD102, la RTX 4090 sera équipée d’un GPU gravé en 5 nm, composé de 12 Graphics Processing Clusters (GPC), de 72 Texture Processing Clusters (TPC) et de 144 Streaming Multiprocessors (SM). Au total, ce ne sont pas moins de 18 432 cœurs Cuda que l’on retrouvera à l’intérieur de l’appareil. Si vous trouvez ce chiffre impressionnant, il l’est encore plus en comparaison de la RTX 3090.

Fer de lance de la génération actuelle, la RTX 3090 ne fait absolument pas le poids face à celle qui lui succèdera. Cela peut paraître évident, mais la différence est loin d’être minime. Les fuites annoncent en effet une puissance de 81 TFlops, contre les 35,5 TFlops qu’affiche le fleuron des RTX 3000, soit une augmentation de 228 %.

À cela s’ajoute une fréquence de 2,2 GHz, ainsi qu’une mémoire VRAM GDDR6X répartie sur une interface de 384-bit. Voilà tout ce que l’on sait pour le moment sur la RTX 4090. Les différentes sources affirment que le projet avance bien, et que l’on devrait découvrir officiellement la carte graphique lors du dernier trimestre 2022. Encore un peu de patience, donc.