Nvidia prépare une RTX 3090 Super qui s’annonce déjà comme un vrai monstre de puissance

Nvidia serait en train de travailler sur une nouvelle carte graphique pour la gamme des RTX 3000. Pour le moment appelée RTX 3090 Super, elle porte bien son nom. En effet, celle-ci en possède 10 752 cœurs Cuda, contre 10 496 pour la carte graphique déjà en circulation. On peut vraisemblablement s’attendre à un prix plus élevé.

Voilà presque un an que les Geforce RTX 3000 sont « disponibles » sur le marché. Les guillemets sont de rigueur ici tant il est encore difficile d’en trouver à un prix relativement raisonnable, même si la situation tend à s’améliorer. Au fil du temps, Nvidia a élargi sa gamme avec des propositions comme la RTX 3060 et, de l’autre côté du spectre, la RTX 3090. À ce jour, cette dernière est la plus puissante de toutes. Mais peut-être plus pour longtemps.

En effet, plusieurs fuites successives évoquent l’arrivée prochaine de la RTX 3090 Super. Et si le modèle standard n’a pas à rougir de ses performances, il se pourrait bien qu’elle laisse sa première place à la nouvelle venue. Alors que la première compte 10 496 cœurs Cuda, on en trouve 10 752 dans la seconde. De quoi booster encore un peu plus les résultats sur les benchmarks.

La RTX 3090 Super va dépasser le modèle original

kopite7kimi, leaker à qui l’on doit de précieuses informations qui se sont à plusieurs reprises révélées exactes, ajoute que la carte graphique affiche un débit de 21 Gbps du côté de sa VRAM. Ce n’est pas tout, puisqu’elle dispose d’un TGP encore jamais sur un GPU, à savoir 450W. La RTX 3090, quant à elle, ne fait pas vraiment le poids sur ce point avec ses 350 W. Autrement dit, on devrait une forte augmentation de la fréquence d’horloge.

Mais tout n’est pas rose au pays des cartes graphiques. Un tel bond de performance n’est pas sans défaut, et se fera au détriment des moins bien lotis. Alors que la RTX 3090 accapare déjà à elle seule 3 ports PCI Express, il faudra s’attendre à ce que sa petite sœur en fasse, au minimum, de même. C’est sans compter sur l’espace occupé dans le boîtier, puisqu’il y a de fortes chances pour qu’elle soit encore plus imposante. Enfin, il va sans dire que le prix sera lui aussi très probablement revu à la hausse.

