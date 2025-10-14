Google Photos va copier Instagram pour améliorer la retouche de vidéo, démonstration

Google Photos teste de nouvelles options pour la retouche de vidéo. Elles sont directement inspirées de celles du réseau social Instagram. Regardez ce qu'elles permettront de faire.

Quand vous souhaitez retoucher rapidement un cliché pris avec votre smartphone, vous avez sûrement le même réflexe que des millions de gens : ouvrir Google Photos. L'application a depuis longtemps dépassé le stade de simple galerie pour proposer de nombreuses options d'éditions plus ou moins poussées. L'arrivée en force de l'intelligence artificielle a permis au programme de franchir un palier supplémentaire. Par exemple en permettant à Google Photos de supprimer les grillages au premier plan avec une efficacité stupéfiante.

En revanche, l'application est un peu à la traîne en ce qui concerne la retouche des vidéos. Elle existe, mais elle est largement en dessous de ce qu'il est possible de faire sur d'autres services alors même qu'ils ne sont pas fait pour ça à la base. Instagram est l'un d'eux. Il permet des choses simples que Google Photos ne propose pas. Du moins pas encore. En fouillant la version 7.49 de l'appli, on remarque que la firme de Mountain View s'est largement inspirée de la concurrence.

Voici ce que Google Photos prépare de nouveau pour son éditeur de vidéo

Si nous avons mentionné le réseau social de Meta, ce n'est pas par hasard. Google Photos prépare des options d'intégration de texte très similaires à celles d'Instagram. Actuellement, vous ne pouvez pas changer la police de caractère ou aligner le texte comme vous voulez. Quant aux couleurs, elles sont au nombre de 7, pas plus. Dans la nouvelle version de l'éditeur vidéo, vous pourrez choisir une police parmi une liste, des douzaines de teintes différentes, mettre un fond coloré et orienter le tout comme bon vous semble.

Rien de révolutionnaire finalement. Juste ce que l'on attend d'une application permettant de retoucher ses clips. Vous pouvez voir tout cela en action dans la vidéo ci-dessous. Comme toujours dans ce genre de cas, impossible de dire quand ces fonctionnalités seront disponibles. Il est probable que Google attende de finaliser la nouvelle version de l'éditeur vidéo de Google Photos pour tout déployer d'un seul coup.