Google muscle son moteur de recherche avec ces nouvelles fonctionnalités pour le Mode IA

Google poursuit le développement du Mode IA de son moteur de recherche en y intégrant de nouvelles fonctionnalités avant la rentrée scolaire. Le géant de Mountain View cherche ainsi à proposer de nouvelles façons d’apprendre et d’explorer. Découvrez lesquelles.

On ne compte plus les nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA déployées par Google ces derniers temps : Search Live, Web Guide ou encore la génération de résumés par IA dans Discover… Ce n’est plus une nouveauté, Google s’inscrit pleinement dans la course à l’intelligence artificielle.

Alors que Microsoft cherche à devancer ses concurrents en lançant le Mode Copilot dans Edge, Google vient de déployer de nouvelles fonctionnalités dans son Mode IA pour la recherche. Avec cette mise à jour qui intervient juste avant la rentrée scolaire, Google cible les étudiants, les parents, les enseignants, mais aussi les personnes organisées – ou qui souhaitent l’être davantage sans trop d’efforts.

Google met à jour son Mode IA dans la recherche

Google lance de nouvelles fonctionnalités pour le Mode IA de son moteur de recherche. Désormais, les utilisateurs du navigateur sur ordinateur pourront eux aussi poser des questions complexes sur des images – ce qui était déjà possible depuis l’applications sur Android et iOS. Au-delà des images, Google prévoit d’ajouter l’importation de PDF dans les semaines à venir : les utilisateurs pourront poser leurs questions, et le Mode IA analysera le contenu du document, le comparera avec les informations du web et fournira une réponse générée par IA, ainsi que des liens complémentaires. Dans les prochains mois, d’autres types de fichiers seront pris en charge, tels que ceux de votre Google Drive.

La firme de Mountain View lance également Canvas, une fonctionnalité permettant de créer des plans et d’organiser les informations dans un panneau latéral dynamique actualisé en temps réel. Avec les fonctions de suivis, l’utilisateur pourra affiner le résultat jusqu’à ce qu’il soit satisfait. Une nouvelle fonctionnalité de téléchargement devrait bientôt faire son apparition pour une meilleure personnalisation du document grâce au contexte apporté.

Search Live, qui intégrera les fonctionnalités avancées du Project Astra, a également été annoncé pour aider les utilisateurs en temps réel, grâce au contexte visuel du flux vidéo. Il vous suffira d’ouvrir Lens dans l’application Google, d’appuyer sur l’icône Live et de poser vos questions en pointant votre caméra. Enfin, Lens en Mode IA vous permettra de poser des questions sur ce qui s’affiche sur votre écran : PDF, site web… En cliquant sur la barre d’adresse de Chrome, appuyez sur la nouvelle option « Demander à Google à propos de cette page » dans le menu déroulant, sélectionnez l’élément à rechercher et vous obtiendrez dans le panneau latéral un aperçu des informations clés.

Pour le moment, ces nouvelles fonctionnalités sont principalement réservées aux États-Uniens, a fortiori aux membres de l'expérience AI Mode Labs. Pour leur déploiement global, il faudra encore attendre : Google n’a pas partagé de calendrier.