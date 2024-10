Belle affaire à saisir pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir la PS5 Slim à un prix avantageux ! En ce moment, chez Carrefour, la console Sony avec lecteur fait l'objet d'une réduction de près de 100 euros par rapport à son prix conseillé.

C'est dans le cadre d'une offre à durée indéterminée que Carrefour propose à ses clients de se procurer la PS5 Slim avec lecteur de disque en promotion. Affichée au prix conseillé de 549 euros, la console Sony voit son tarif baisser à 499 euros via une remise immédiate de 50 euros.

Pour les clients titulaires de la carte de fidélité, une réduction fidélité de 10 % (soit 49,90 euros) est obtenue s'ils choisissent la livraison à domicile ou en point relais. Cela permet d'avoir le modèle Slim de la PS5 au prix de revient de 449,10 euros. Pour information, la somme de 49,90 euros pourra être utilisée au cours d'un prochain achat effectué en magasin ou en ligne. Par exemple, le montant servira pour l'acquisition d'une deuxième manette DualSense ou du casque sans fil Pulse 3D.

Pour rappel, la PS5 Slim qui a été officialisée par Sony en octobre 2023 possède un processeur AMD Ryzen de 3e génération, un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom et une mémoire vive de 16 Go GDDR6. La console de salon incluant un espace de stockage de 1 To et un lecteur de disque dispose de deux ports USB Type-A, d'un port USB Type-C, d'un port Ethernet, de la norme Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et de la technologie sans fil Bluetooth 5.1. Pour terminer, la version allégée de la PS5 affiche des dimensions de 358 x 96 x 216 mm et un poids de 3,2 kilos.